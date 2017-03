Mann pågrepet etter å ha forsøkt å kjøre inn i folkemengde i Belgia

Mannen, som er fransk statsborger, hadde våpen i bilen.

Den belgiske påtalemyndigheten opplyser at det er funnet både en rifle, kniver eller lignende våpen og en beholder med ukjent væske i bilens bagasjerom.

Mannen kjørte ifølge politiet inn i Meir-gaten i 11-tiden torsdag. Folk i gaten greide å hoppe til side da bilen kom, og det er ikke meldt om skadde etter hendelsen. Sjåføren av bilen ble pågrepet.

– En mann iført kamuflasjeklær ble ført bort fra stedet, opplyste en talsmann for politiet under en pressekonferanse.

Ifølge politisjefen i Antwerpen, Serge Muyters, er den pågrepne mannen av nordafrikansk opprinnelse. Mannens identitet og eventuelle motiv er ikke kjent.

Se video fra stedet:

BREAKING terror alert in #Antwerpen #Belgium suspicious car found with french plates bomb squad #Dovo has been called bomb & guns found pic.twitter.com/Viser68Due