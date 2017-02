Mann skutt ved Louvre - museet evakuert

En soldat har skutt en mann med kniv ved Louvre i Paris.

Museet er evakuert og området rundt er sperret av etter episoden. Innenriksministeren melder på Twitter om en «alvorlig sikkerhetssituasjon» i den franske hovedstaden, melder Telegraph.

Soldaten skjøt mot mannen da denne angrep med kniv, ifølge politikilder. Mannen skal være skadd, men omfanget er ikke kjent.

En annen politikilde sier mannen skal ha forsøkt å ta seg inn i museet med en koffert.

Saken oppdateres.



Something is going down at The #Louvre 30 National Police vehicles with guns drawn pic.twitter.com/kpLTCtVdZN