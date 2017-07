Martine-stiftelsen-advokat nedslått av avslaget: - UD burde skamme seg

Advokat Patrick Lundevall-Unger mener Børge Brende skylder ham et svar.

24. juli kom det andre avslagsbrevet fra UD. Martines minnefond for rettferdighet (Martine-stiftelsen) har oppfordret til at Norge skal være vertskap for fredssamtaler for det krigsherjede Jemen. Det har de fått nei til.

Advokat Patrick Lundevall-Unger i Martine-stiftelsen reagerer voldsomt på avslaget.

- Jeg mener UD må gå å skamme seg. Fredsamtaler hadde vært så fantastisk, Norge er en fredsnasjon og vi må stille opp når vi får muligheten, sier han til Nettavisen.

Han stiller seg også uforstående til grunnlaget avslaget kommer på.

- Det er helt uforståelig for meg. Jeg er rystet. Jeg er lei meg på vegne av jeminittene, sier Lundevall-Unger.

Mener Børge Brende skylder ham et svar



I avslagsbrevet fra UD står det:

«... ble det redegjort for vårt arbeid for å vurdere Martine-stiftelsens forslag om at norsk UD engasjerer seg i et konkret fredsinitativ. Departementet innhentet i den forbindelse informasjon og vurderinger fra ulike kilder om det konkrete initiativet og aktørene som ble foreslått. ... Gitt vår vurdering av det opprinelige forslaget og at det av henvendelsen 08.07 ikke gis substansielt nye opplysninger om initiativet og aktørbildet, ser vi ikke at det fremkommer nye argumenter som skulle lede til en annen konklusjon fra departementets side. Vi beklager derfor å meddele at departementet ikke kan støtte initiativet økonomisk.»

Lundevall-Unger savner imidlertid svar på hvem UD har kontaktet og på hvilket grunnlag de har vurdert aktørene som ville tatt del i de mulige fredssamtalene.

- Børge Brende skylder meg et ordentlig svar. Jeg føler meg fullstendig parkert og det kan jeg ikke akseptere, sier Lundevall-Unger.

UD: - Useriøst språkbruk



Pressetalsmann i UD, Frode Overland Andersen, understreker overfor Nettavisen at henvendelsene fra advokat Lundevall-Ungar er besvart av UD i to omganger (det første avslaget fra UD kom 4. juli, red.anm).

- At han gjerne skulle ønsket et annet svar fra Utenriksdepartementet er forståelig, men gir ikke grunnlag for den typen språkbruk han her bruker. Det er ikke seriøst, sier Andersen.

PRESSETALSMANN I UD: Frode Overland Andersen.

Videre sier Andersen at avslaget bygger på en grundig vurdering, og at svaret fra UD ikke bør komme overraskende på Martine-stiftelsen.

- Departementet har brukt både tid og ressurser på å innhente informasjon og vurderinger fra ulike eksterne kilder både om det konkrete fredsinitiativet og aktørene som foreslås.

Humanitær krise



Krigen i Jemen, mellom opprørere fra Houthi-bevegelsen og de statlige myndighetene i Jemen, har ført til en av verdens største humanitære kriser, ifølge FN. Konflikten eskalerte i 2014, og en Saudi-Arabia-ledet koalisjon deltar nå i krigen på myndighetenes side.

Millioner av mennesker står i fare for å dø av sult, og ifølge FN er nærmere 19 millioner mennesker i Jemen (rundt 80 prosent av befolkningen) avhengig av humanitær hjelp.

- Konflikten i Jemen er meget komplisert og uoversiktlig. Fredssamtaler tilrettelagt av profesjonelle aktører har så langt ikke lykkes. FN arbeider svært seriøst med fredsmekling i området og dette er et arbeid som må støttes aktivt. Det er viktig å ikke svekke FNs arbeid gjennom andre initiativer, sier Andersen.

Samarbeid med omstridt eks-president



Advokat Lundevall-Unger har tidligere blitt kritisert for å samarbeide med den tidligere presidenten i Jemen Ali Nasser Mohammed. Denne våren møttes de to i Paris, for å diskutere mulige fredssamtaler. Ekspresidenten er omstridt. Blant annet har Jan-Erik Smilden gått hardt ut i en kommentar i Dagbladet, der han beskriver Mohammed som hevngjerrig og med en blodig fortid.

- Ingen i Jemen er plettfrie. Jeg har stor respekt for Mohammed, men jeg er klar over at han ikke bare har gjort bra ting. Uansett håper jeg vi kan finne en løsning på dagens problemer. For å si det sånn, om det kunne ført til fred, ville jeg også strekt ut en hånd og møtt Saddam Hussain, sier Lundevall-Unger.

Advokaten beskriver for øvrig sitt forhold til ekspresidenten som «et profesjonelt vennskap».

Midtøsten-journalist og kommentator Jan-Erik Smilden har tidligere gått hardt ut mot samarbeidet med Mohammed, skriver Aftenposten. Smilden mener det ikke er holdbart å blande Martine-saken med fredssamtaler, og er usikker på ekspresidentens motiver.

- At de har fått avslag fra UD, sier vel det meste. Med det sagt, har jeg all sympati med familien, sier Smilden.

- Grundig vurdert



Det første avslaget på fredssamtale-initiativet til Martine-stiftelsen kom allerede 4. juli.

– Henvendelsen har vært grundig vurdert i departementet. Det er innhentet informasjon og vurderinger fra ulike eksterne kilder både om det konkrete fredsinitiativet og aktørene som foreslås. Ut fra en helhetsvurdering, vil UD fortsette å følge situasjonen i Jemen tett og søke å bidra til en politisk løsning gjennom de kanalene vi allerede samarbeider og har kontakt med – herunder først og fremst FN, uttalte pressetalskvinne Kristin Enstad i en epost til Aftenposten da.

Lundevall-Unger varsler at han på vegne av stiftelsen likevel ikke kommer til å gi opp.

- Nå må vi kanskje gå videre, Island kan være en mulighet. De har tidligere gitt uttrykk for å kunne strekke ut en hånd dersom Norge ikke kan eller vil, sier advokaten.

- Henvendelser fra jeminitter i eksil



Stiftelsen vurdere dessuten å organisere samtaler i egen regi.

- Da må vi gå bredt ut og håpe på donasjoner fra de norske folk, sier Lundevall-Unger.

- Hvorfor skal Martine-stiftelsen engasjere seg i fredssamtaler i Jemen?

- Vi ville aldri involvert oss i det, hadde det ikke vært for at vi har fått henvendelser fra jeminitter i eksil om vi kan hjelpe til.

Jemenittene Lundevall-Unger sikter til skal være ulike politikere og overhoder for flere ulike stammer i Jemen. Alle skal være svært politisk aktive.

- Men hvorfor har akkurat Martine-stiftelsen fått slike henvendelser?

- Det er en tillitserklæring. Flere vi snakker med har sagt at de ønsker å gå via en stiftelse, med det norske folk i ryggen, framfor å søke støtte hos store statsledere som Angela Merkel og Donald Trump.

Utlevering av Farouk Abdulhak



DREPT: Farouk Abdulhak fra Jemen er siktet av britisk politi for å ha voldtatt og drept norske Martine i 2008.

Lundevall-Unger ble ansatt som advokat i Martine-stiftelsen i slutten av 2016, og jobber med å få utlevert Farouk Abdulhak fra Jemen. Det er mannen som er siktet av britisk politi for å ha voldtatt og drept norske Martine Vik Magnussen i 2008. Advokaten avviser at fredssamtalene er et ledd i å få fortgang i overleveringen, men medgir overfor Nettavisen at han tror det vil kunne ha betydning for Martine-saken.

- I eventuelle fredssamtaler vil vi også kunne snakke om hvordan vi kan få utlevert Abdulhak, sier Lundevall-Unger.

Advokaten sier dessuten at han skal ha et møte med Scotland Yard i Storbritannia sendere denne høsten.

- Planen er å diskutere videre skritt, sier Lundevall-Unger.

Han frykter at Martine-saken er tillagt negativ vekt av UD i forbindelse med avslaget, men har ingen dokumentasjon på dette.

- Min oppfatning er at UD ikke vil gi stiftelsen kreditt. Dessuten ligger det et utgangspunkt i at slike ting skal gjøres via FN og med offisielle fredsforhandlinger. Det er jeg uenig i, sier Lundevall-Unger.





Har du sett denne populære videoen?