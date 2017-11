Masseskyting i baptistkirke i Texas - minst 20 drept

Minst 20 personer er drept i masseskyting i baptistkirke i Texas.

Flere mennesker ble skutt da en mann gikk inn i en baptistkirke i Sutherlands Springs i Texas søndag og åpnet ild under gudstjenesten, melder CBS News.

Les også: Pastorens datter (14) blant ofrene

SISTE: Gjerningsmannen er identifisert som Devin Patrick Kelley, melder CBS News. Han er bekreftet død.

Nyhetskanalaen KSAT 12 i San Antonio melder om 27 døde og 30 sårede og viser til politikilder.

Minst 20 personer er drept i kirkeskytingen, bekreftet Wilson County Sheriff Joe Tackitt ifølge CNN og San Antonio Express News.

Sutherland Spring er et lite sted med færre enn 1000 innbyggere og ligger 45 minutters kjøring øst for San Antonio.

En toåring er blant de sårede, melder Dallas Morning News.

LOKALSAMFUNN I SORG: Innbyggerne i lille Sutherland Springs er i sjokk og sorg etter masseskytingen i First Baptist Church. Carrie Matula (til venstre) jobber på en bensinstasjon nær kirken og forteller at hun hørte skyting.

Uansett hvor dødstallet ender, er dette allerede den dødeligste masseskytingen i en kirke i USA, melder The Daily Beast. Den hittil dødeligste var masseskytingen i Emanuel AME Baptist Church i Charleston i South Carolina i 2015.

Masseskytingen i Sutherlands Springs kommer en snau måned etter masseskytingen på Las Vegas Strip der 58 mennesker ble drept og 546 såret.

Trump: - Følger situasjonen

- Må Gud være med folk i Sutherland Springs, Texas. FBI og politiet er på stedet. Jeg følger med på situasjonen fra Japan, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

Les også: Trump om masseskytingen i Texas: - Følger situasjonen fra Japan

Hørte over 20 skudd

Gjerningsmannen skal ha vært kledd i kamputstyr og skal ha gått inn i kirken ved 11.30-tiden lokal tid og åpnet ild. Han skal ha kjørt fra stedet etterpå, men ble kort tid etter overmannet av politiet. Han skal enten ha skutt seg selv eller ha blitt skutt av politiet. Han er nå bekreftet død.

Politiet har ennå ikke gått ut og identifisert gjerningsmannen.

Et vitne som jobber på en bensinstasjon tvers over gaten for kirken hørte at det ble avfyrt så mange som 20 skudd i rask rekkefølge, melder CNN.

Minst seks helikoptre var i sving med å transportere skadde til sykehus etter skytingen, melder Dallas Morning News.

MASSESKYTING: Stort politioppbud på veien i Sutherland Springs etter masseskytingen søndag.

Les blogginnlegget etter Las Vegas-skytingen: «Men dere har masseskyting i Norge også?»

Mest sett siste uken