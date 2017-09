Mattis: – USA ønsker fredelig løsning med Nord-Korea

Forsvarsminister Jim Mattis forsikrer om at USA fortsatt ønsker en fredelig løsning på konflikten med Nord-Korea.

-Det er målet vårt, å løse dette med diplomati. Jeg mener president Trump har vært veldig tydelig på dette punktet, sa Mattis under et besøk i India tirsdag.

Samtidig framholdt han at USA opprettholder sin evne til å avskrekke Nord-Korea.

Ordkrigen mellom Nord-Korea og USA har spisset seg til den siste uken. President Donald Trump har truet med å «ødelegge Nord-Korea fullstendig» hvis USA tvinges til å forsvare seg selv og sine allierte.

Nord-Korea har kalt Trump senil og truet med å skyte ned amerikanske bombefly som beveger seg nær den nordkoreanske grensa.

Samtidig har nordkoreanske myndigheter understreket at landets atomvåpen er ment for avskrekking og at de håper de ikke vil bli brukt.

(©NTB)

Mest sett siste uken