Mattis: USA vil møte trusler fra Nord-Korea med "massiv militær respons"

- Vi er ikke ute etter å utslette Nord-Korea, men vi har muligheten til det.

USA vil svare på Nord-Koreas prøvesprenging med massiv militær respons. Det sier forsvarsminister James Mattis søndag kveld norsk tid, etter et sikkerhetsmøte i Det hvite hus.

- USA har en rekke forskjellige militære virkemidler å bruke, og presidenten ønsket å bli brifet kort om alle. Vi har gjort det klart at vi vil forsvare oss selv og våre allierte, Sør-Korea og Japan, mot ethvert angrep, sa Mattis til fremmøtt presse, ifølge Guardian.

- Vi er ikke ute etter å utslette et land, nemlig Nord-Korea, men som sagt har vi mange muligheter til å gjøre det.

- Vi får se

Tidligere på dagen var president Donald Trump mer vag.

– Nord-Korea har gjennomført en omfattende kjernefysisk test. Deres ord og handlinger fortsetter å være veldig fiendtlige og farlige for USA, skriver presidenten på Twitter.

Senere søndag fikk Trump spørsmål fra en journalist om han planlegger å angripe Nord-Korea.

– Vi får se, svarte presidenten, som var på vei ut av ei kirke i Washington.

Mye å tape



Nord-Koreas ledere mener de trenger atomvåpen og raketter for å skremme USA fra å angripe dem. Tross den spente situasjonen mener mange analytikere at det er liten risiko for krig, siden alle involverte parter vil ha svært mye å tape på det.