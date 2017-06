May: Brexitforhandlinger starter neste uke

ANNONSE

May dro tirsdag fra regjeringsforhandlinger med det kristenkonservative nordirske partiet DUP i London til Paris der hun møtte president Macron.

På en pressekonferanse etter møtet, understreket Macron betydningen av at britene kommer raskt i gang med brexitforhandlingene med EU.

May svarte at timeplanen er "på rett vei" og at forhandlingene mellom EU og Storbritannia om britenes utmeldelse fra unionen vil starte neste uke.

Macron og May kunngjorde også at de var blitt enige om å innføre en rekke felles antiterrortiltak. Blant annet ønsker både Frankrike og Storbritannia å kunne bøtelegge nettselskaper som ikke tar grep for å fjerne ekstremistiske ytringer som legges ut på sosiale medier eller som på annen måte ikke gjør nok for å redusere ekstremistisk materiale på internett.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?