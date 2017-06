May kraftig ut mot «ond» islamisme

ANNONSE

Tre terrorangrep og over 30 døde på tre måneder. Samtidig har politiet stoppet fem terrorangrep som var under planlegging, sier statsminister Theresa May, som nå varsler en kamp mot terror og radikaliseringen som ligger bak den.

Ifølge May er det ingenting som direkte knytter de siste terrorangrepene Storbritannia har opplevd, og de fem planlagte angrepene som er avdekket og forhindret.

- Ond ideologi



– Men det er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.

Les også: Londons borgermester: Vi må ikke la oss kue

– Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, mener May, som maner til kamp mot militant islamisme.

Vil overvåke internett



– Slik terror kan ikke bekjempes med militærmakt alene, understreker hun, og tar blant annet til orde for strengere kontroll med internett der militante islamister oppmuntrer hverandre til handling.

– Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May, som tar til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.

Terror avler terror

– Vi opplever en ny trend i de truslene vi står overfor, ved at terror avler terror, sier hun.

May sier også at britene nå må ta en vanskelig og muligens pinlig samtale om ekstremisme og hatefulle ytringer, som kan lede til terror.

- Må bekjempe våre fiender



May sier at kampen mot ekstremisme må foregå på flere plan. Hun poengterte at samfunnet må få disse menneskene til å forstå at det britiske samfunnet og de britiske verdiene er bedre enn verdiene som disse menneskene lever etter.

May sier at torsdagens parlamentsvalg vil gå som planlagt, selv om både hennes eget konservative parti og labour av respekt for ofrene innstilte valgkampen midlertidig søndag.

– Vold må aldri få lov til å forstyrre den demokratiske prosessen, sier hun, og lover at valgkampen vil bli gjenopptatt mandag.

– Storbritannia må stå sammen og bekjempe våre fiender, sier hun.

Årets terror i London

På tre måneder har England opplevd tre terrorangrep.

London, 3. juni: Sju personer er drept og over 50 er såret etter at menn kjørte på fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til Borough Market der de knivstakk mange før de selv ble skutt og drept av politiet.

Manchester, 23. mai: 22 personer ble drept og over 100 ble såret da en selvmordsbomber utløste en sprengladning etter en konsert i Manchester Arena.

London 22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Til sammen fem personer ble drept, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

- IS lovet hardere angrep atter Manchester

Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp tror den ytterliggående islamistgruppa IS sto bak lørdagens angrep i London.

RANSTORP: Magnus Ranstorp er en anerkjent svensk terrorforsker.

– Det kom løfter om at de ville gå ut enda hardere mot Storbritannien etter Manchester-angrepet 22. mai. Det var ventet at noe slikt kunne skje, sier Ransorp, som er professor ved Försvarshögskolan i Sverige.

Ingen har hittil tatt på seg ansvaret for angrepet. Ranstorp viser til at angripere nok en gang har benyttet bil og kniv som våpen, og at IS-tilhengere støtter angrepet i sosiale medier.

Ranstorp konstaterer at det britisk politi gjorde et imponerende arbeid i å stoppe angriperne på 8 minutter.

Sannsynligheten for terrorangrep i Storbritannia er fortsatt høy, mener han. Tolv terrorangrep skal være forhindret de siste tre årene, og britisk sikkerhetstjeneste har hele 23.000 på sin liste over personer som utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko.