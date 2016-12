ANNONSE

Storbritannias statsminister Theresa May mener USAs utenriksminister John Kerrys Midtøsten-tale var et upassende angrep på Israels regjering. USA stiller seg uforstående til kritikken.

– Vi mener det ikke er passende å angripe sammensetningen av den folkevalgte regjeringen til en alliert, heter det i en uttalelse fra May fredag.

Kerry omtalte onsdag den israelske regjeringen som «den mest høyreorienterte i Israels historie» og rettet krass kritikk mot den israelske bosetningspolitikken.

Han forsvarte samtidig USAs avgjørelse om å avstå fra å stemme over en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som slår fast at bosetningene på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, er ulovlige og som krever full byggestans.

Det var en mer gemyttlig tone da USAs utenriksminister John Kerry besøkte Storbritannias statsminister Theresa May i juli.

Storbritannia sammen med resten av Sikkerhetsrådets medlemmer for resolusjonen, men May mener likevel at Kerry gikk for langt i sin kritikk. Det vekker undring i Washington.

– Vi er overrasket over Mays uttalelse, sier en talsmann for amerikansk UD.

– Kerry tok i sin tale opp alt som truer en tostatsløsning, inkludert terrorisme, voldsbruk, oppildning og bosetninger, sier talsmannen.

– Dette er i tråd med Storbritannias egen politikk og landets stemmegivning i FN i forrige uke, legger han til. (©NTB)