May lover toryene å rydde opp i «dette rotet»

– Statsminister Theresa May viste ektefølt anger, men «var ikke på knærne» da hun ba om unnskyldning for valgresultatet, sier et konservativt parlamentsmedlem.»

Det var i et møte med toryenes parlamentarikergruppe mandag at May beklaget valgnederlaget.

– Jeg var ansvarlig for at vi havnet i dette rotet, og jeg skal få oss ut av det, sa May mens hun gjentatte ganger ba om unnskyldning, ifølge The Guardian.

Parlamentsmedlemmet som avisen har snakket med, sier også at partilederens svar fjernet brodden på det som kunne ha vært en lederskapskamp.

– Hun var svært bekymret for folk som har mistet sine plasser i Underhuset. Partiet skal hjelpe dem. Noen av dem er i store økonomiske problemer. Hun sa unnskyld mange ganger. Hun beklaget at kolleger hadde mistet sine seter ved å ta til orde for nyvalg, sier et annet parlamentsmedlem.

Møtet ble innledet med toryer som dasket på bordene i et halvt minutt da May ankom. Mange av dem hadde forut for møtet gitt uttrykk for sinne over valgnederlaget. Flere konservative politikere som var til stede, omtaler rommet som stekende hett og fullt av partifeller. May ble stilt en rekke spørsmål. Svarene hennes var mer som «taler», ifølge et parlamentsmedlem.

Medlemmet sier også at partiet ikke ønsker ledervalg.

– Det er det siste som dette landet trenger. Hun sa hun skal tjene oss så lenge vi ønsker henne, og at hun har arbeidet for partiet siden hun var tolv år gammel da hun fylte ut konvolutter, sier parlamentsmedlemmet.

