May: Nytt angrep i Storbritannia kan være nær forestående

May sa tirsdag også at soldater blir utplassert for å støtte politiet i landet.

– Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer.

Dagen før ble 22 mennesker drept i terroraksjonen ved et stort konsertlokale i Manchester. Den antatte gjerningsmannen her ble selv drept i eksplosjonen han utløste.

– Vi kan ikke ignorere muligheten for at en større gruppe personer har forbindelser til dette angrepet, sier May.

Etterretningsinformasjon tyder på at et nytt angrep er sannsynlig eller nær forestående, ifølge statsministeren. Inntil nå har trusselnivået i Storbritannia ligget på «alvorlig», det nest høyeste nivået, i flere år.

Navnga gjerningsmann



Politiet i Manchester har navngitt den antatte gjerningsmannen bak terrorangrepet i Manchester som 22 år gamle Salman Abedi.

Polititalsmann Ian Hopkins bekreftet identiteten til den mistenkte gjerningsmannen på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Hopkins understreket samtidig at den antatte gjerningsmannen ennå ikke er formelt identifisert av rettsmedisinere.

– Nå gjenstår det å få avklart om han handlet alene eller om han tilhørte et nettverk, sa Hopkins.

Abedi er ifølge britiske medier britisk statsborger av libysk opprinnelse, bosatt i Fallowfield i Manchester. Tirsdag morgen gjennomførte politiet en razzia i huset der Abedi bodde.

Tirsdag pågrep politiet en 23-åring sør i Manchester, i tillegg til at det ble aksjonert mot adresser i to boligområder i Manchester. På det ene stedet ble det gjennomført en kontrollert sprenging.

Statsminister Theresa May opplyste samme dag at politiet mener å kjenne gjerningsmannens identitet, men de vil foreløpig ikke offentliggjøre navnet.

IS sier de sto bak

Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for det som beskrives som det verste terrorangrepet i Nord-England noensinne. Men i motsetning til opplysninger fra britisk politi, som mener angrepet ble utført av en selvmordsbomber som ble drept i angrepet, hevder IS at bomben ble utplassert på forhånd.

Bomben gikk av like etter at den amerikanske popstjernen Ariana Grande hadde avsluttet en konsert foran 21.000 tilskuere.

– Dette angrepet skiller seg ut ved en avskyelig og kvalm feighet, sa May på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen tirsdag.

Hun mener at angrepet var ment å ta livet av så mange som mulig ettersom bomben gikk av rett ved en av utgangene idet folk strømmet ut av konsertarenaen.

Varslet på Twitter

Allerede kort tid etter angrepet begynte det å versere en video på nettet der den angivelige gjerningsmannen hyller IS og varsler flere angrep.

Angrepet ser også ut til å ha blitt varslet på forhånd i to Twitter-meldinger.

«Glemmer dere trusselen vår? Dette er rettferdig terror», lød teksten på den ene meldingen med emneknaggen #manchesterarena. Den andre var kun utstyrt med det svarte IS-flagget og emneknaggen #manchesterarena.

Begge ble lagt ut fire timer før bomben gikk av.

Pause i valgkampen

Storbritannia holder valg på nytt Parlament 8. juni, men som følge av angrepet har May varslet en pause i valgkampen inntil videre, noe også Labour og de andre partiene slutter opp om.

Ifølge eksperter var angrepet neppe knyttet til det britiske valget, men først og fremst situasjonen i Midtøsten, der IS kjemper for å beholde kontrollen over Raqqa i Syria og gamlebyen i irakiske Vest-Mosul.

Storbritannia deltar i den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS i Irak og Syria.

Fordømmer

Angrepet i Manchester fordømmes av en rekke europeiske ledere, som samtidig forsøker å dempe frykten for flere terrorangrep mot store folkeansamlinger, ikke minst mot konserter og festivaler.

I Tyskland har statsminister Angela Merkel avlyst et valgarrangement, mens Manchester United står over en pressekonferanse i Stockholm som skulle vært holdt i forbindelse med onsdagens finale i europaligaen mot Ajax.

I Paris blir Eiffeltårnet mørklagt tirsdag kveld i en markering mot angrepet