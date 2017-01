May: Trump lover 100 prosent støtte til NATO

ANNONSE

Storbritannias statsminister Theresa May sa etter sitt møte med president Donald Trump at hun hadde fått et løfte om at han støtter NATO «100 prosent». Men han var vag da May insisterte på at sanksjonene mot Russland må beholdes.

May uttalte seg på en pressekonferanse i Det hvite hus etter at hun møtte Trump som den første utenlandske regjeringssjefen etter at Trump ble innsatt som president.

Trump støttet opp om May og hyllet det «spesielle forholdet» mellom USA og Storbritannia. Han gjentok også sin fulle støtte til brexit og sa at han er sikker på at brexit blir en fantastisk ting for britene.

- Når alt er ordnet, vil dere ha deres egen identitet og dere kommer til å ha de folkene dere vil ha, i landet. Dere kan lage handelsavtaler uten at noen blander seg inn, sa han.

Trump og May drøftet en handelsavtale, men Storbritannia kan ikke gå inn i formelle forhandlinger om frihandelsavtaler med andre land før de er ute av EU.

Vil beholde sanksjonene

Til journalistene etter møtet sa May at Russland må respektere Minsk-avtalen om Ukraina, og hun gjorde det veldig klart at hun ikke er tilhenger av å oppheve sanksjonene mot Russland.

Trump på sin side mente det er for tidlig å snakke om å oppheve sanksjonene.

På spørsmål om hans tilsynelatende gode forhold til Russlands president Vladimir Putin ville han ikke si noe om hvordan forholdet ville bli.

Men han insisterte på at et godt forhold til Putin ville være en bra ting, særlig om USA og Russland sammen kunne jakte på IS.

Lar Mattis bestemme

Til spørsmål fra nysgjerrige britiske journalister om tortur framholdt Trump at han personlig tror tortur virker, men at han vil overlate til sin forsvarsminister James Mattis, som selv ikke tror på tortur, å ta beslutningen om tortur skal brukes i avhør.

- Selv om jeg tror på tortur, vil Mattis overkjøre meg på det fordi jeg har gitt ham den myndighetene. Han er ekspert, og han er høyt respektert, sa han.

May ankom Det hvite hus fredag formiddag lokal tid og ble tatt imot av en smilende president Trump som deretter viste henne vei inn til Det ovale kontor.

Der viste han fram en byste av Winston Churchill som Barack Obama hadde fjernet, men som Trump har hentet fram igjen.

De to drøftet en rekke temaer, brexit og mulige handelsavtaler mellom USA og Storbritannia. I løpet av møtet takket Trump også ja en invitasjon til å besøke Storbritannia. (©NTB)