McCain lover de baltiske landene amerikansk støtte

ANNONSE

Senator John McCain lover fortsatt amerikansk støtte til de baltiske landene, Ukraina og Georgia, til tross for at påtroppende president Donald Trump ønsker seg et nært forhold til Russland.

Les også: Trump skryter av Putin: - Har alltid visst at han var veldig smart

Les også: Trumps nyttårshilsen vekker reaksjoner

McCain, som var republikanernes presidentkandidat i 2008, har trådt fram som en av partiets fremste kritikere av Russland etter meldingene om at russiske hackere målrettet skal ha forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget til fordel for Donald Trump.

Den tidligere presidentkandidaten er på en rundreise i de baltiske landene, Ukraina og Georgia sammen med andre medlemmer av det amerikanske senatet. I Georgias hovedstad Tbilisi lovet han fortsatt støtte til de tidligere Sovjet-dominerte landene – til tross for at Trump har uttrykt tvil om NATO-samarbeidet og støtte til Putin.

– Jeg mener vi må fortsette å forbedre våre forbindelser, og forstå at Vladimir Putin – hvis vi ikke gir svar på tiltale – vil fortsette sin aggresjon, sa McCain, ifølge Reuters.

– Vi vil rette en sterk oppfordring til våre kolleger om å rette flere relevante og sterke sanksjoner mot Russland på grunn av deres angrep mot USA, la han til.

USAs etterretningstjenester har konkludert med at russiske hackere brøt seg inn i flere datasystemer og offentliggjorde store mengder eposter fra det demokratiske partiet for å hjelpe Donald Trump til å vinne, noe både Trump og Russland avviser. (©NTB)