Det er uklart hva som har forårsaket eksplosjonen og hvor stort skadeomfanget er.

Minst ti personer skal være skadd, melder Sky News.

Interfax melder at det har vært to eksplosjoner.

Eksplosjonene skal ha skjedd på stasjonene Sennaya Ploschchad og Sadovaya.

First pictures emerge from a Saint Petersburg metro station where an explosion is believed to have occurred pic.twitter.com/LTKIkDIRrd