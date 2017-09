Medier: Eksplosjon på T-banen i London

Se bildene som spres på Twitter.

Flere personer skal være skadd, ifølge britiske medier, som siterer vitner og twittermeldinger.



Metros reporter på stedet beskriver en eksplosjon som involverer en hvit bøtte inni en handlepose fra Lidl. Videre legger hun til at hun så folk med forbrenninger i ansiktet, og at enkelte var «kraftig forbrent» og at «håret deres var i ferd med å falle av».

Panikk



Vitner beskriver også en «ildkul», og at folk flyktet i panikk da enkelte begynte å rope at en bombe hadde gått av.

Andre har beskevet ledninger og brennbart materiale i bøtten, og twitrer at det ikke kan ha vært snakk om en ulykke,

- Ledninger? Kjemikalier? Ikke et uhell.

Politiet bekrefter at «en hendelse» har inntruffet på banen.

– Vi er klar over at det har vært en hendelse på Parsons Green-stasjonen. Politiet er på stedet. Mer info følger, opplyser en talsperson fra Metropolitan-politiet til The Telegraph.

Politi og en bombegruppe skal ha kommet frem til stasjonen.

- Vi ber folk holde seg unna området, twitrer London-politiet.

Twitter-meldinger



Tilsynelatende ser meldingene ut til å være basert på en Twittermelding fra en av passasjerene på t-banevogna der hendelsen fant sted.

– Eksplosjon på Parsons Greens distriktslinjetog. En flammeball fløy ned i vogna og vi hoppet bare ut av døra, skriver han.

Den bakeste vogna skal ha bli fylt av røyk, og deretter evakuert ut på plattformen. Folk løp deretter bort fra området. Vitner forteller også om personer med aske i håret og en kvinne som klaget over smerter i et ben.

BBCs journalist Riz Lateef, som var på vei til jobb og befant seg på stasjonen, sier folk flyktet i panikk «etter å ha hørt noe som moinne tom en bombe», og at flere fikk småskader og kutt i det folk flyktet fra stedet.

Stengt



Flere ambulanser er også på stedet.

- Vi er på stedet sammen med politiet. Mer informasjon kommer, twitrer Londons Ambulansetjeneste ifølge Express.

Alle t-baneavganger mellom Earls Court og Wimbledon på District Line er stanset.

Politi fikk melding om hendelsen 8.20 lokal tid.

Chard head from the fireball at #ParsonsGreen pic.twitter.com/9yohdYuHBj — Peter Crowley (@cupid5tunt) 15. september 2017

Wires? Chemicals? Not an accident. pic.twitter.com/980PYQuREQ — Midget Porn Lover (@MilkcartonWINS) 15. september 2017

Officers attended with @BTP along with @LondonFire & @Ldn_Ambulance We would advise people to avoid the area. More info as we get it — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15. september 2017

Explosion at Parsons Green tube. Emergency services at the scene pic.twitter.com/P7fldoKHRC — Nicky Harley (@nickyharley) 15. september 2017

Parsons Green explosion. Some people say there was a bag with wires on the train pic.twitter.com/l15MGp6W8p — Andrius Solopovas (@ASolopovas) September 15, 2017

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) September 15, 2017

BREAKING NEWS: Explosion on underground train at Parsons Green leaves commuters with facial burns https://t.co/g3cjtNAdO1 pic.twitter.com/fNVvrVB9RT — Ben Clerkin (@benclerkin) 15. september 2017

Apparently explosion at #parsonsgreen - tube in front of us, being held on Putney Bridge Passenger tweeted #ParsonsGreen pic.twitter.com/kFlk2QtkOa — Ihtisham ul Haq (@iihtishamm) September 15, 2017

Londres: Explosion dans le métro à la station Parsons Green https://t.co/OY2pcA6qAH — Gaëlle PHI (@GaellePHI) September 15, 2017

