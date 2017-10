Melania kritiserer Trumps ekskone

Ivana Trump omtaler seg som «den originale førstedamen».

NEW YORK (Nettavisen): At nåværende kone ikke er overbegeistret for en ekskone, er ikke noe nytt fenomen blant oss mennesker. Dette gjelder også for president Donald Trump.

Nå er hans nåværende kone Melania irritert på ekskona Ivana etter at sistnevnte var gjest hos «Good Morning America» på ABC mandag morgen, lokal tid. Der promoterte hun sin biografi «Raising Trump» og snakker om hvordan hun oppdro eksparets tre barn, Donald Jr., Eric og Ivanka.

Ivana Trump omtalte seg selv som førstedamen, en tittel som normalt forbeholdes presidentens kone her i USA.

Hun bakte dette inn da hun forklarte hvorfor hun helst ikke ringer til presidenten i Det hvite hus.

- Jeg vil egentlig ikke ringe ham der, fordi Melania er der. Jeg vil ikke forårsake noe sjalusi eller noe slikt, for jeg er jo i praksis Trumps første kone. Ok? Jeg er førstedamen, sa 68-åringen.

Ekskona la til at hun har direktenummeret til Det hvite hus og snakker med sin tidligere mann om lag annenhver uke. De to var gift fra 1977 til 1992, da de ble skilt etter hans nokså offentlige affære med Marla Maples, som han senere giftet seg med.

Ivana Trump hevdet også at hun takket nei til et tilbud fra president Trump om en ambassadørrolle i Tsjekkia.

Intervjuet med ABC irriterte Melania Trump nok til at hennes kommunikasjonsdirektør sendte en uttalelse til CNN.

- Fru Trump har gjort Det hvite hus til et hjem for Barron (deres sønn, red.anm.) og presidenten. Hun elsker å bo i Washington DC og er beæret over sin rolle som USAs førstedame, sier Stephanie Grisham til CNN.

- Melania planlegger å bruke sin tittel og rolle til å hjelpe barn, ikke selge bøker. Det er åpenbart ingen troverdighet i denne uttalelsen fra en eks, dette er et uheldig forsøk på å få oppmerksomhet og egoistisk støy.

