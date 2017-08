Mener USAs president oppviser «ekstrem kunnskapsløshet»

- Jeg tror ikke Trump forstår hvordan svarte amerikanere reagerer på det de opplever som angrep på borgerrettighetene, sier historieprofessor.

Historieprofessor og USA-ekspert Ole O. Moen mener USAs president Donald Trump har oppvist en «ekstrem kunnskapsløshet» etter hendelsene i Charlottesville, skriver VG.

- Jeg tror ikke president Trump vet hva konføderasjonen står for, og hvordan svarte amerikanere reagerer på det de opplever som angrep på borgerrettighetene, sier Moen til avisa.

Forsker ved Senter for ekstremismeforskning, Cathrine Moe Thorleifsson, mener Trump står i fare for å skape moralsk likevekt mellom det høyreekstreme miljøet på den ene siden og deres motstandere.

I helgen var det flere steder demonstrasjoner mot rasisme som en reaksjon på hendelsene i Charlottesville i USA. Bildet er fra demonstrasjonen utenfor USAs ambassade i London.



- Oppildner det høyreekstreme miljøet

– Dette oppildner det høyreekstreme miljøet, noe som allerede vises på sosiale media og nettforum. De mener at Trumps ambivalens viser at han støtter dem, og Trump er ikke klar nok på å avvise det, sier Thorleifsson til VG.

Etter uroen og volden i Charlottesville 12. august, har striden om de såkalte konføderasjonsstatuene som ble reist til minne om utbryterstatene (og slavehold-forkjemperne) blusset opp igjen. Trump har flere ganger forsvart statuene og mener de er en del av historien og "skjønnheten" i amerikanske byer.

Motdemonstrant drept

Den såkalte Unite the right-marsjen i Charlottesville lørdag 12. august, endte med voldelige sammenstøt og drapet på 32 år gamle Heather Heyer.

Heyer var en del av motdemonstrantene som samlet seg for å forsvare borgerrettigheter og kjempe mot rasisme og hvit nasjonalisme. Hun døde etter å ha blitt kjørt ned av en hvit mann med nynazistiske sympatier. 19 personer ble såret i det samme angrepet.

Trump sa at man må fordømme alt hat står for og at det ikke er noen plass for denne type vold i USA. På en pressekonferanse like etter angrepet fordømte Trump vold og hat, men fastholdt at «mange sider» hadde ansvaret.

Etter å ha fått kraftig kritikk endret han ordbruk, men tirsdag fastslo han igjen at «begge parter» hadde ansvaret, noe som ble oppfattet som om han sidestilte høyreekstreme og de antirasistiske motdemonstrantene.

Strid om statuer

Ytre høyre-mønstringen i Charlottesville samlet både Alt-right-tilhengere, hvite nasjonalister og folk med nynazistiske sympatier. Bakgrunnen for samlingen var den planlagte flyttingen av statuen av generalen Robert E. Lee fra Lee Park i Charlottesville, noe Unite the right-deltakerne ville protestere mot.

Robert E. Lee-statuen er en av flere omstridte minnesmerker i amerikanske byer som er reist til minne om utbryterstatene og deres ledere fra den amerikanske borgerkrigen. I amerikanske medier omtales de som «confederate momunents» - konføderasjonsmonumenter. Amerikas konfødererte stater , som først ble dannet av sju slavestater i sørstatene, var en ikke anerkjent konføderasjon av utbryterstater fra USA som eksisterte fra 1861 til 1865. I dag betrakter mange disse statuene som symboler for hvit nasjonalisme og en fortid dagens amerikanere bør ta avstand fra. Mange av dem ble reist da kampen om borgerrettigheter i USA var på sitt skarpeste, viser en studie fra Southern Poverty Law Center.



Her er noen av Donald Trumps Twitter-meldinger etter Charlottesville:

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. august 2017

Condolences to the family of the young woman killed today, and best regards to all of those injured, in Charlottesville, Virginia. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. august 2017

Made additional remarks on Charlottesville and realize once again that the #Fake News Media will never be satisfied...truly bad people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. august 2017

