Ekstrem kulde har ført til flere dødsfall og skapt kaos over store deler av Europa. Været representerer også en ny fare for migranter og flyktninger. Bildet viser migranter i matkø utenfor et forlatt lagerbygg i Beograd. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic/NTB Scanpix

Menneskesmugler forlot 19 asylsøkere i varebil i 20 kuldegrader

De 14 voksne og fem mindreårige ombord fikk medisinsk behandling etter at de ble funnet.