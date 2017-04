Mens verden frykter krig nyter Donald Trump sin 16. golftur

ANNONSE

Dette er 16. gang presidenten nyter en runde golf, en hobby han kritiserte tidligere president Barack Obama for å gjøre for ofte. Trump brukte faktisk Twitter hele 38 ganger i løpet av tre år for å klage på Obama.

Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2014

Tar spenningen med ro



Denne fridagen har Trump unnet seg allerede dagen etter at USA slapp den største konvensjonelle bomben i historien, over Afghanistan torsdag kveld.

Samtidig har spenningen mellom USA, dets allierte og Nord-Korea har økt betraktelig etter at USA har sendt et hangarskip i retning halvøya og gjennomfører en stor militærøvelse sammen med Sør-Korea.

Pyongyang har på sin side nylig gjennomført en rakettest, og flere eksperter sier landet kan komme til å gjennomføre en atomprøvesprengning når som helst.

Det kan virke som om presidenten tar den noe spente situasjonen med knusende ro. Nå er Trump nok en gang på Mar-a-Lago i Florida, en tur som svir godt i lommene for de amerikanske skattebetalerne.

Voldsomme sikkerhetsoppbud



Hver eneste helgetur koster tre millioner dollar, som tilsvarer 25 millioner norske kroner, ifølge Politico. En stor del av utgiftene skyldes det voldsomme sikkerhetsoppbudet.

Lokalt politi, Secret Service og kystvakten må mobiliseres når Trump drar på luksus-weekend til Florida. I tillegg kommer kostnadene ved å bruke Air Force One, presidentens fly.

DYRE RUNDER GOLF: Donald Trump har så langt brukt 41 millioner dollar på de hittil 16. rundene med golf siden han ble president i januar.

717 millioner dollar på fire år



Ifølge nettsiden Golf With Donald har presidenten så lang brukt drøyt 41 millioner dollar på de nå 16 golfturene han har tatt siden han overtok embedet.

De har estimert at dersom Trump forsetter i samme tempo vil han i løpet av fire år ha brukt svimlende 717 millioner dollar på å golfe.

Mange amerikanere reagerer:

I'm pretty sure President Obama and even W. probably were not going to Mar a Lago every wkend or so to play golf. #Trump #golf #President — Jen Robinette (@Jen_Robinette) April 14, 2017

Republicans berated Obama for golf but Donald Trump is on pace to hit the links more in 1 year than Obama did in 8 #SundayMorning #AMJoy — ♻️ Christopher Zullo (@ChrisJZullo) April 9, 2017

Donald Trump's day

• Golf

• Authorize Tomahawk missile attack on Syria

• Check Twitter to see what Alec Baldwin's tweeting

• More golf — Donald J Orwell (@DonaldJOrwell) April 7, 2017