Merkel: – Vi holder skjebnen vår i egne hender

- Vi europeere holder skjebnen vår i egne hender, sier Tysklands statsminister Angela Merkel. USAs neste president Donald Trump gleder seg over «brexit» og tror flere land kommer til å melde seg ut av unionen.

- Katastrofal tabbe



Trumps uttaler seg om Europas framtid i intervjuer med britiske The Times og den tyske avisa Bilt.

I intervjuet sier Trump at det var «en katastrofal» tabbe av Merkel å åpne Tyskland for 1 million flyktninger. Her beskriver han også forsvarsalliansen NATO som utdatert – samtidig som han forsikrer at han mener alliansen er viktig.

Da hun møtte pressefolk mandag, sa Merkel at hun vil bidra til økonomisk framgang og styrket innsats i kampen mot terrorisme i de gjenværende EU-landene. Hun framholdt at europeerne holder sin skjebne i sine egne hender.

- Upassende



Trumps uttalelser møter også reaksjoner i USA.

– Det er upassende for Trump å blande seg inn i andre lands politikk på en så direkte måte, sier mener USAs utenriksminister John Kerry i et intervju med CNN.

Kerry kan styre sin begeistring for begge uttalelsene og rykker i CNN-intervjuet ut til Merkels forsvar.

– Hun er en av de sterkeste lederne i Europa, sier Kerry.

USAs avtroppende utenriksminister kommer også med en klar advarsel til Trump og sier at han snart selv må håndtere følgene av de mange utspillene sine.

– Fredag er det han som er ansvarlig for det forholdet, sier Kerry, med henvisning til Trumps uttalelser om Merkel og NATO.