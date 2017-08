Tysklands statsminister Angela Merkel gjentar løftet om å øke bidraget til NATO. Hun avviser opposisjonens påstand om at hun gir etter for USA.

– Det som er blitt sagt underveis i en valgperiode, kan ikke bare snus under en valgkamp, sa Merkel mandag under et valgmøte arrangert av to tyske radiostasjoner.

Men det sosialdemokratiske partiet SPD forsøkte like fullt å gjøre Merkels beslutning om å øke Tysklands bidrag til NATO-alliansen av 28 land til et valgtema.

– Angela Merkel vil ruste opp Tyskland. Dette er feil måte å gjøre det på. Det tyske forsvaret trenger godt personell og tilfredsstillende utstyr, men ikke å sette i gang noe våpenkappløp, sa SPD-leder Martin Schulz.

Tyskland har lovet å øke sitt NATO-bidrag fra dagens 1,26 prosent av bruttonasjonalprodukt til 2 prosent innen 2024.

SDP er juniorpartner i regjeringskoalisjonen, men partiet er vesentlig mer kritisk til president Donald Trumps krav enn det ledende regjeringspartiet CDU. Til og med sittende utenriksminister, tidligere SDP-leder Sigmar Gabriel, er kritisk til Merkels løfte.

– For meg betyr dette at Tyskland underkaster seg den amerikanske presidenten. Inntil nylig trodde jeg ikke at dette var mulig, sier Gabriel.

Valget i Tyskland holdes 24. september. CDU har et solid forsprang på SPD, viser de siste målingene.

