Merkel må finne nye koalisjonspartnere

Statsminister Angela Merkels konservative partiallianse blir størst i det tyske valget, men går kraftig tilbake. Sosialdemokratene trekker seg fra regjeringen.

Merkels kristenkonservative partiallianse CDU/CSU ligger an til å få 32,5 prosent av stemmene, viser den første prognosen søndag kveld.

Svakeste resultat



Slår prognosen til, vil det være Merkels svakeste resultat siden hun kom til makten i Tyskland. Sammenlignet med valget i 2013 er det en tilbakegang på hele 9 prosentpoeng.

Samtidig raser sosialdemokratiske SPD til 20 prosent.

Det sosialdemokratiske partiet SPD har varslet at det vil trekke seg fra den sittende storkoalisjonen med CDU/CSU og gå i opposisjon.

Merkel sier hun nå vil utforske alle muligheter for en ny regjeringskoalisjon.

– Vi ønsker å danne regjering, og ingen regjering kan dannes uten oss, sier Merkel.

Hun erkjenner likevel at prognosene tyder på et svakere resultat enn ønsket for hennes kristenkonservative partiallianse CDU/CSU.

Les også: Luxembourg: Nazistene har igjen inntatt Bundestag

Alexander Gauland, leder for Alternativ for Tyskland (AfD).

Villige



Både De grønne og liberale FDP uttaler at de er åpne for å delta i en regjeringskoalisjon med statsminister Angela Merkels konservative CDU.

De grønne er klare til å starte «svært seriøse samtaler», uttaler partiets parlamentariske leder Anton Hofreiter.

FDPs nestleder Wolfgang Kubicki er også åpen for samtaler. Men hans parti vil stille betingelser.

– Man kan ikke bare tvinge oss inn i en koalisjon, sier Kubicki til fjernsynskanalen ARD.

Les mer: Her er listen over ting AfD vil forby i Tyskland



Gjennombrudd for AfD

Valget er et gjennombrudd for Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre fløy. Partiet ligger ifølge prognosene an til å få 13,5 prosent av stemmene.

AfD blir dermed tredje største parti.

– Vi skal jage dem! sier Alexander Gauland, én av partiets to ledere.

– Nå skal vi ta vårt land og vårt folk tilbake, sier Gauland ifølge nyhetsbyrået DPA.

Les også: AfD vil straffe Merkel for Tysklands asylpolitikk



Jamaica-koalisjon aktuell

Prognosen er utført av Infratest dimap for fjernsynskanalen ARD.

Venstreradikale Die Linke får 9 prosent, miljøpartiet Grüne får 9,5 prosent, og liberale FDP 10,5 prosent.

Ifølge prognosen vil det være mulig for Merkel å få flertall for en såkalt Jamaica-koalisjon, etter fargene i det jamaicanske flagget. CDU/CSU (svart) vil da gå sammen med FDP (gult) og de grønne.

Mest sett siste uken