Merkel med hitlerbart på tyrkisk forside

Merkel beskrives som "fru Hitler" og en "stygg tante" på forsiden til avisa Günes, som støtter Tyrkias regjering.

På det manipulerte bildet er Merkel utstyrt med naziuniform, i tillegg til bart. I hånden holder hun et våpen.

Tyrkia befinner seg i en bitter diplomatisk strid med flere europeiske land etter at flere tyrkiske ministre ble nektet å delta på valgmøter for tyrkere bosatt i Tyskland og Nederland. Møtene ble holdt i forkant av en tyrkisk folkeavstemning neste måned. Her skal det avgjøres om Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan skal få mer makt.

I løpet av de siste ukene har Erdogan hevdet at Tyskland bruker "nazimetoder" og at nederlenderne er "nazi-levninger og fascister". (©NTB)