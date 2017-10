Merkels regjeringsparti og SPD like store en drøy uke før delstatsvalg

Statsminister Angela Merkels regjeringsparti CDU og opposisjonspartiet SPD er om lag like store en drøy uke før delstatsvalget i Niedersachsen.

Valget blir det første etter riksdagsvalget i september, der CDU gikk tilbake, men Merkel beholdt statsministerposten. Sosialdemokratene gjorde det dårlig med Martin Shculz som sin kandidat.

Kristeligdemokratene og sosialdemokratene kan notere seg 33 prosent hver i en meningsmåling publisert av fjernsynskanalen ZDF.

Valget er blitt utlyst etter at en representant fra De grønne flyttet sin lojalitet fra SPD til Merkels CDU. Dermed mistet sosialdemokratene sitt skjøre flertall i delstatsforsamlingen.

Valget i Niedersachsen får også den konsekvens at forhandlingene i Berlin om hvem som skal gå i koalisjon med Merkel på riksplan, er blitt satt på vent. Fridemokratene, som trolig blir alliansepartner i rikspolitikken, kom på tredjeplass i målingen til ZDF med 10 prosent, mens De grønne får 9 prosent.

Ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD) scorer 7 prosent, en nedgang fra 12,5 prosent i riksdagsvalget for tre uker siden. Tallene fra Niedersachsen viser at det blir minst like vanskelig å stable på beina et flertall her som for Merkel i rikspolitikken.,

