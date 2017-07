Michael Kors kjøper Jimmy Choo for 9,6 milliarder kroner

Tirsdag bekreftet Michael Kors at avtalen var i boks.

Det betyr at Michael Kors har fått noen nye lekre sko som passer til alle veskene. Det skriver The New York Times.

Flere av de mellomstore luksusmerkene i USA opplever nemlig en sterk nedgang i salget, hvor tidligere lojale kunder nå enten shopper hos de virkelig rimelig som Zara og HM, eller for de virkelige gigantene som Gucci.

Jimmy Choo som har ridd kjendisbølgen ved hjelp av blant annet avdøde prinsesse Diana og Sex og Singelliv-stjernen Sara Jessica Parker kan nå gi Michael Kors et nytt løft.

Og selv om begge merkevarene er favoritter på mange uliek røde-løper eventer har de ulik kundebase.

Kors er avhengige av shoppingsenter-butikkene sine, hvor prisen ofte presses kraftig ned under salgsperiodene, mens Jimmy Choo representerer de rikere kundene.

Derfor håper nå Kors at oppkjøpet vil gi dem en boost nærmere nivået til Jimmy Choo.