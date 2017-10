Minst 11 drept under storbrann i California

Vindistriktene i California er rammet. Over 1500 bygninger er brent.

NEW YORK (Nettavisen): Nord-California, inkludert Napa Valley, er rammet av er enn et dusin branner.

Den største brannen har ifølge CNN tatt elleve menneskeliv og brent over 1500 private hjem og butikker.

Sju av dødsfallene skjedde i Santa Rosa i Sonoma County, to i Napa County, ett i Mendocino County og ett i Yuba County, melder myndighetene.

- Heldigvis kom mange av mine venner seg ut i går. Det er skremmende. Vi føler oss omringet, sier vinprodusent Alison Crowe fra Garnet Vineyards & Picket Fence Vineyards i Napa Valley.

Over hundre personer behandles for brannskader eller røykskader, mens drøyt 20.000 mennesker er evakuert.

Brannene oppsto søndag kveld, og ble raskt spredt av vindstyrker på nærmere 80 kilometer i timen. De dekker nå over 481 kvadratkilometer.

Sheriff Robert Giordano i Sonoma County tror at man vil finne flere dødsofre etter hvert som de gjennomsøker området. «Det er bare logisk», mener han ifølge CNN.

We're praying for everyone. Wind seems to have died down. Photo is behind @gunbunwine #ABC7now #napafire #sonomafires #SonomaChat pic.twitter.com/zqmVsOjqjq

Document everything you own with pictures and video now. By time to evacuate it's too late. #napafires #sonomafires pic.twitter.com/44dO0EaYZ7