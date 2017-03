Minst 15 skutt - en drept - på nattklubb i USA

ANNONSE

En person er skutt og drept på en nattklubb i Cincinnati i den amerikanske delstaten Ohio, opplyser politiet.

Minst to personer sto for skytingen, melder politiet ifølge AP.

En person er bekreftet drept i skytingen og 15 andre er såret, opplyser politiet på Twitter.

Politiet har ennå ikke pågrepet noen, men intervjuer øyenvitner, sier overbetjent Eric Franz til CNN.

Han legger til at motivet er uklart, men sier det er ingen grunn til å anta at det dreier seg om et terrorangrep.

Mesteparten av Kellogg Avenue, der nattklubben Cameo ligger, er sperret av, melder WKRC Local 12.

Politiet fikk melding om skytingen like etter klokken 1 natt til søndag. Noen av de sårede ble sendt med ambulanse til sykehus, mens andre oppsøkte sykehus på egen hånd, opplyser politiet til WLWT.

Det var flere hundre personer inne i nattklubben, opplyser assisterende politisjef Paul Neudigate.

– Mange av dem løp av gårde, beklageligvis. Mange av vitnene løp, men vi snakker nå med dem som er igjen, sier han.

Det er ikke første gang at denne nattklubben har vært åsted for skyting. Under nyttårsfeiringen ved inngangen til 2015 ble en mann skutt og såret utenfor nattklubben, og to andre slått ned.

– Vi er klar over dette. Nattklubben har hatt noen utfordringer også tidligere, sa Neudigate søndag morgen. (©NTB)

On scene Cameo Night Club 4601 Kellogg. 14 victims shot, one victim decreased. pic.twitter.com/yMMlTf5Bcl — Cincinnati Police (@CincyPD) 26. mars 2017