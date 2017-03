Minst 31 somaliske flyktninger drept i angrep utenfor kysten av Jemen

ANNONSE

Ifølge SABA, som kontrolleres av Houthi-opprørerne, ble 33 somaliske flyktninger drept i angrepet og et tosifret antall såret. Kvinner og barn er blant de drepte, ifølge byrået.

Nyhetsbyrået AP siterer SABA på at det dreier seg om et angivelig luftangrep utenfor kysten av Hodeida-provinsen, nær stredet Bab al-Mandab. Nyhetsbyrået AFP melder på sin side, med jemenittisk helsepersonell som kilde, at de 33 flyktningene ble skutt og drept om bord på båten. Likene ble fraktet til flere sykehus i havnebyen Hodeida, sammen med 35 sårede, ifølge kilden.

En talsmann for havnemyndighetene i byen, som kontrolleres av Houthi-opprørerne, sier også at 33 personer er drept, mens en FN-kilde opplyser at minst 31 personer er drept.

– Minst 31 er bekreftet drept og minst 80 overlevende er fraktet til sykehus, sier Joel Millman, talsmann for Den internationale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Angrepet kan ifølge en ubekreftet melding ha blitt utført av et Apache-helikopter. Millman opplyser at FN ikke har fått bekreftet hvordan angrepet skjedde.

– Det vi kan bekrefte er at flere titall er drept og mange titall overlevende er fraktet til sykehus, sier han.

Hodeida-provinsen har i to år blitt utsatt for tunge luftangrep etter at den saudiarabisk-ledede koalisjonen gikk inn for å støtte Jemens internasjonalt anerkjente regjering i kampen mot Houthi-militsen.

Afrikanske migranter drar til Jemen, til tross for krigshandlingene, og tar seg videre til Saudi-Arabia i håp om å skaffe seg jobb og et bedre liv.

