Dødsfallene etterforskes.

NEW YORK (Nettavisen): Tre mennesker døde på pleiehjemmet og ytterligere to mistet livet under transporten til Memorial Regional-sykehuset i Hollywood i Florida, opplyser borgermester Barbara Sharief ifølge CNN.

115 personer er evakuert fra pleiehjemmet. Mange av dem er i kritisk tilstand og har pusteproblemer.

- Det er en rekke pasienter i kritisk tilstand, sier talsperson Raelin Story hos pleiehjemmet i Hollywood Hills.

Politiet vil nå undersøke tilstanden hos 42 andre pleiehjem i byen Hollywood, melder CNN.

Det er totalt 683 pleiehjem i Florida med over 84.000 senger.

Mest sett idag