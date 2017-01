ANNONSE

Nyhetssiden Folha de São Paulo melder lørdag at minst ti er drept i slåssingen i Alcacuz fengsel i delstaten Rio Grande do Norte. Medlemmer av de kriminelle gjengene Comando de la Capital og Sindicato del Crimen tok seg inn i hverandres avdelinger og gikk løs på hverandre.

Minst tre personer ble halshugget.

– Vi så hodene deres, sier fengselsdirektør Zemilton Silva.

Militærpolitiet har foreløpig bare omringet fengselet og blokkert inngangene. Det faktiske antall drepte er foreløpig ukjent, ettersom politiet ikke vil ta seg inn i fengselet så lenge de innsatte er bevæpnet og ute av cellene sine.

Grusomhetene føyer seg inn i rekken av flere opprør i brasilianske fengsler den siste tiden, der over 100 innsatte er drept. Etter at våpenhvilen mellom landets to største narkotikabander, Primeiro Comando da Capital (PCC) og Comando Vermelho (CV), brøt sammen i juli i fjor, begynte flere av Brasils største gjenger å kjempe om kontrollen i flere fengsler.

Kun USA, Kina og Russland har flere i fengsel enn Brasil, der mer enn 620.000 innsatte deler fasiliteter beregnet på 370.000. (©NTB)