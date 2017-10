Misnøye med McDonalds etter saus-fadese

Hurtigmatkjeden relanserte ettertraktet saus, men etterspørselen viste seg å være for stor.

Etter at McDonalds annonserte at den ettertraktede Szechuan-sausen ville gjøre et comeback hos hurtigmatkjeden, har tilhengere sett frem til dagen der sausen ville komme tilbake i salg.

Lørdag var dagen kommet, men for mange ble dagen en stor nedtur.

Mange av restaurantene gikk rett og slett tom for sausen på rekordtid, mens andre restauranter aldri mottok sausen som avtalt, skriver BBC.

Sausen, som først ble lansert i 1998 i forbindelse med premieren av tegnefilmen Mulan, men ble ikke værende som en permanent vare hos McDonalds, og forsvant etter kort tid. I stedet utviklet den seg til å bli en kult-saus.

Kult-saus

Kult-statusen kan McDonalds takke den animerte tegneserien Rick and Morty for. I en episode av serien drømmer hovedpersonen om at han får gjenoppleve smaken av sausen. Episoden avsluttes med en oppfordring om at han håper å en gang kunne få smake sausen på nytt.

I sosiale medier har McDonalds nærmest druknet i meldinger fra folk som ønsket at sausen skulle komme tilbake på markedet.

Den svært populære Youtube-kokken «Binging with Babish» har også viet en hel episode der han forsøker å gjenskape den lenge mystiske sausen.

Tidligere i sommer kom beskjeden mange hadde ventet på - sausen ville komme tilbake i et svært begrenset tidsrom. Sausen ville også kun bli solgt i USA.

Ventet i timesvis



Kanskje undervurderte McDonalds hvor mange som faktisk ønsket seg et gjensyn med sausen, for ifølge BBC er det nå mange som er oppgitte over å ha gått glipp av sjansen til å kjøpe sausen.

På Twitter har det dukket opp videoklipp av oppgitte kunder som roper slagordene «vi vil ha saus» i frustrasjon over å ha blitt snytt for sausen. BBC skriver videre at politi måtte tilkalles for å holde tilbake saus-demonstrantene.

We wish everyone could get Szechuan Sauce, unfortunately, there was only a limited amount in this dimension. — McDonald's (@McDonalds) 8. oktober 2017

Andre har lagt ut en melding om at de hevder at de kjørte bil i fire timer for å nå frem til et sted som solgte sausen - for så å få beskjed om at det var utsolgt.

McDonalds har vært svært aktive på Twitter, og forsøker å trøste dem som har gått glipp sausen, samtidig som de gratulerer dem som klarte å få tak i sausen.

- Vi skulle ønske at alle kunne få tak i Szechuan-sausen, men dessverre var det kun en svært begrenset mengde som fantes i denne dimensjonen, skriver hurtigmatkjeden på Twitter.

- Men hvem vet hvor tid og rom vil ta oss videre? skriver McDonalds i en annen melding, og kommer kanskje med et hint om at det kan være aktuelt med et nytt comeback for sausen senere.

Angry crowd chants "We want sauce" as police force them back. 1000+ people camped out to get #szechuansauce but McDonalds had 70 sauces... pic.twitter.com/wEaqC64Hln — Ian 👻💀👽 Sikes (@ianjsikes) 7. oktober 2017

@McDonalds drove 4 hours at 6am from Canada for that #szechuansauce - no sauce, wouldn't even give us a poster :( #iwantmymcnuggetsauce pic.twitter.com/HzYkmhplbO — Jillian Campagnola (@RadioJillian) 7. oktober 2017

