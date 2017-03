Mistanke om enda en filmet gruppevoldtekt i Uppsala

ANNONSE

Politiet mistenker at tre gjerningsmenn er involvert, en mann i 40-årene og to menn i 20-årene. Politiet tror også at det finnes mer filmet materiale enn hva som er avdekket til nå. Til nå har politiet oppdaget filmmateriell på Snapchat.

Kvinnen anmeldte voldtekten i slutten av januar

Les også: Mann dømt for to gjengvoldtekter fikk nedsatt straff

Den ene av de yngste mennene er pågrepet, mens de to andre er etterlyst. Den ene mannen i 20-årene er kun mistenkt for å ha latt være å anmelde overgrepet.

Påtalemyndigheten vet ikke hvor lenge filmen har vært å finne på Snapchat.

Les også: Andrea Voldum (22) og June Holm (26) oppretter stiftelse for voldtektsofre

– Men det må selvfølgelig være utrolig krenkende når en slik hendelse legges ut for nesten helt allmenn beskuelse, sier aktor Thomas Forsberg til TT.

Politiet ser ingen sammenheng mellom denne saken og en tidligere mistenkt gruppevoldtekt i Uppsala, ifølge SVT. Da ble overgrepet sendt direkte på Facebook.

(©NTB)