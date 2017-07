Mistenkt kidnapper møtte opp til sørgestund for offeret

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I universitetsbyen Champaign i Illinois, midt mellom Chicago og St. Louis, var den 26 år gamle studenten Yingying Zhang 9. juni på vei til et møte med en utleier, for å signere papirene til en leilighet hun håpet å flytte inn i.

Zhang hadde nettopp kommet til USA fra Kina, som en av rundt 300.000 kinesiske studenter her. Hun skulle begynne på en doktorgrad til høsten. Nå var hun sent ute til det avtalte møtet, og stresset for å finne en bussavgang som kunne hjelpe henne.

Da dukket en 28 år gammel mann opp i en svart Saturn Astra med soltak og en bulket hjulkapsel.

Et overvåkningskamera filmet dem mens hun snakket med ham gjennom passasjervinduet i et minutts tid. Vi vet derfor at hun åpnet døra og satte seg inn i bilen.

Siden er det ingen som har sett Yingying Zhang.

Besøkte fetisjnettsted

To måneder tidligere trykket den 28 år gamle mannen fra bilen på sin mobiltelefon og åpnet en nettleser. Han gikk inn på en fetisjnettside som heter FetLife. Han var i ferd med å fullføre en mastergrad i fysikk, men akkurat nå hadde han andre ting i tankene.

Inne på FetLife klikket han seg videre til en forumtråd som har tittelen «Abduction 101» – elementær bortføring. 28-åringen kikket også på forumtrådene «Perfekt kidnappingsfantasi» og «Planlegge en bortføring».

Nettstedet FetLife ble startet av kanadieren John Baku i 2008, ifølge Chicago Tribune, og skal nå ha over fem millioner registrerte brukere. Det beskriver seg selv som «Et sosialt nettverk for BDSM- og fetisjmiljøet» og hevder at det er et møtested for samtykkende voksne som ønsker å dele bilder og råd med andre.

Tidligere i år la FetLife ned forbud mot hundrevis av fetisjkategorier, skriver Tribune. Årsaken er at nettstedet ble involvert i kriminalsaker, blant annet én i Australia og én her i New York. Men 28-åringen i Champaign fant likevel en rekke forumtråder om kidnapping.

Antas død

Hva som skjedde etter at 28-åringen plukket opp Yingying Zhang ved 14-tiden 9. juni, er det foreløpig ingen som vet. Den 26 år gamle studenten er fremdeles savnet, men politiet tror at hun er død.

Torsdag 29. juni ble det arrangert en sørgestund for Zhang ved universitetet. Hundrevis av studenter, professorer og andre bekymrede mennesker dukket opp, ifølge WTVR.com.

Det gjorde også 28-åringen. Han ble fotografert under sørgestunden, stående i en svart T-skjorte langt bak.

Her blir han filmet av WCIA under marsjen på vei til møtestedet:

VIDEO: The UI has confirmed Brendt Christensen was at the march for #YingyingZhang last Thursday. Our news crew caught him on video @WCIA3 pic.twitter.com/m2Vfi2cHbI — Aaron Eades (@WCIA3Eades) 3. juli 2017

BLE KIDNAPPET: Yingying Zhang forsvant 9. juni.

Politiet hadde da holdt ham under overvåkning i flere uker, og fikk samme dag tatt opp en samtale hvor 28-åringen forklarte hvordan han hadde kidnappet Yingying Zhang.

Dagen etter sørgestunden, ble 28-åringen arrestert. Opptaket blir trolig et sentralt bevis.

«Han fortalte at han tok med Y.Z. til leiligheten sin og holdt henne der mot hennes vilje», forklarer FBI-agent Anthony Manganaro i tiltalepapirene.

I tidligere avhør har 28-åringen gitt politiet flere forklaringer. Først hevdet han at han var hjemme hele den dagen hun forsvant, og at han trolig sov og spilte TV-spill. Senere endret han dette til at han hadde gitt henne skyss, men at han slapp henne av noen få kvartaler unna der hun ble plukket opp.

Nå sitter han fengslet og risikerer livstid.

- Det er en lang vei foran oss. Jeg vil oppfordre alle til å være tålmodige og ha et åpent sinn inntil bevisene kommer inn, sier mannens forsvarsadvokat Evan Bruno.

Fortvilte foreldre

Yingying Zhang er fremdeles savnet. Faren hennes, Ronggao Zhang, har vært i USA i et par uker nå, opplyser The News-Gazette. Han ankom Champaign 17. juni sammen med sin svigerinne Liqin Ye og Yingyings kjæreste, Xiaolin Hou, for å delta i letingen etter Yingying, som er den første i familien som tar høyere utdannelse.

De får hjelp av en ansatt ved universitetet, Anna Tsai, med oversettelser og kommunikasjon med myndighetene, universitetet og meda.

SØNDERKNUST: Yingyings far, Ronggao Zhang, lytter under et intervju med The Champaign News-Gazette.

Ronggao Zhang beskriver datteren som en omsorgsfull person og dyktig student.

- Helt siden hun var liten, har hun vært veldig snill og kommet godt overens med folk, og hun bryr seg om hva som hender i livene til folk rundt seg. Hun er svært omsorgsfull for sine venner og andre hun møter, sier Ronggao Zhang til The News Gazette.

Yingying Zhang valgte University of Illinois fordi det er kjent for sine gode jordbruksstudier og fordi hun fikk stipend der. Hun ønsket ikke å være en økonomisk byrde for foreldrene.

- Familien er helt knust og svært nedtrykt. De håper selvfølgelig at politiet vil finne Yingying, sier Tsai.