Mobil-apper overvåker oss når vi sover

Svensk forsker utvikler app til å overvåke appene.

Doktoranden Nurul Momen ved Karlstad universitet har utviklet en app som overvåker andre applikasjoner på Android-telefoner. Med denne har han selv undersøkt aktiviteten til appene han har på mobiltelefonen.

MOMEN: Doktorand Nurul Momen ved Karlstad universitet.

- Selv om jeg ikke bruker en app og telefonen litter på et bord, så er appene aktive. De våkner opp og skanner min private informasjon. Hva jeg har lagret, hvor jeg har vært og så videre. Vi vet ikke hvorfor, men det ønsker vi å finne ut, sier Momen til Sveriges radio.

Hans app har registrert at apper leser av kontaktlister, fotografier, sms'er og stedsinformasjon. Noen tar også i bruk telefonens mikrofon når vi selv ikke bruker telefonen. Andre apper registrerer og lagrer fingeravtrykket ditt.

Førsteamanuensis Lothar Fritsch, som har fulgt arbeidet, sier at hvis dagens prototype kan utvikles til en fullt funksjonell app, vil de ta kontakt med det svenske Konsumentverket for å høre om det er interesse for appen.

- Overvåking av apper vil styrke forbrukernes sikkerhet og det vil forhåpentligvis kunne skape en offentlig debatt, sier han.

