Moderaterna-leder Anna Kinberg Batra trekker seg

Lederen for svenske Moderaterna går av etter massiv kritikk.

- Jeg tok beslutningen i går kveld, uttalte Anna Kinberg Batra til svenske medier på en pressekonferanse fredag.

Moderaterna - Høyres søsterparti i Sverige - har lenge kjempet i motvind, og Anna Kinberg Batra trekker seg etter at flere av fylkeslagene i Moderaterna har krevd hennes avgang.

Torsdag kveld hadde elleve av partiets fylkeslag samt ungdomsorganisasjonen krevd hennes avgang, melder NTB.

Åpnet for samtaler med Sverigedemokraterna

Opprøret i det svenske høyrepartiet kommer etter lang tid med dårlige meningsmålinger. Nedgangen er blitt forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.

I mai ble høyrepartiet mindre enn Sverigedemokraterna på en måling som ga Moderaterna 18 prosents oppslutning.

- Jeg har bred støtte i partiet og kunne ha vunnet et omvalg, men når det er så store deler av partiet som vier seg til kritikk, så finnes ikke forutsetningen for meg å fortsette i jobben, sa Batra på pressekonferansen og avviste at hun alene kan klandres for Moderaternas tilbakegang:

Takket Alliansen for samarbeidet

Batra oppfordrer alle i partiet til å slutte opp om hennes etterfølger. Hun takket også alle som har støttet henne, samt kolleger i de tre andre partiene i den borgerlige Alliansen.

Batra har i praksis ledet Moderaterna siden september 2014, men ble formelt valgt til vervet i januar 2015.

Fakta: Fakta om Anna Kinberg Batra

* Svensk politiker for Moderaterna. Partileder siden januar 2015. Fungerte i stillingen siden september 2014. * Gruppeleder for partiet i Riksdagen 2010–2015. * Født 14. april 1970 i Stockholm. Tilbrakte deler av oppveksten i Nederland. * Utdannet siviløkonom. * Politisk aktiv siden studiedagene. Innvalgt i Riksdagen siden 2001. * Gift med skuespilleren og komikeren David Chandra Batra. Paret har en datter. (Kilde: Wikipedia)