FOR FØRSTE GANG: Jimmie Åkesson, leder for Sverigedemokraterna, og Anna Kinberg Batra, leder for Moderaterna. Partiene får henholdsvis 18,4 og 18,1 prosent oppslutning på en fersk meningsmåling. (NTB Scanpix)

Moderaterna mindre enn Sverigedemokraterna

Det svenske høyrepartiet Moderaterna faller kraftig på en ny meningsmåling og er nå mindre enn Sverigedemokraterna.