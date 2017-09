Det konservative opposisjonspartiet Moderaterna vil ha et nasjonal forbud mot tigging i Sverige.

Partiet vil også skjerpe straffen for en rekke forbrytelser, deriblant innbrudd og gjengkriminalitet. Flere forbrytelser bør også kunne føre til utvisning, ifølge Moderaterna.

– Det er for lett å være kriminell i dag, sier partiets justispolitiske talsmann Tomas Tobé.

– Vi skal nå være veldig klare på at Moderaterna er partiet for lov og orden.

Tobé mener tigging er et stort problem i Sverige i dag, og at et nasjonalt forbud er det eneste effektive virkemiddelet. Straffen for å tigge skal i utgangspunktet være bøter.

