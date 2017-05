Mor advarer foreldre etter at datteren (10) ble kvalt av den populære leken Fidget Spinner

ANNONSE

Nå advarer Kelly Rose Joniec i Texas mot den populære leken på Facebook.

Mor og datter var på vei hjem fra svømming da det pluselig kom merkelige lyder fra datteren i baksetet.

- Da jeg kikket i speilet så jeg at Brittons ansiktet var knallrødt, og at hun gispet etter luft mens hun pekte på halsen sin. Jeg stoppet umiddelbart bilen, skriver Joniec på Facebook.

Satt fast i spiserøret



Datteren ble raskt hentet i en ambulanse og kjørt til et barnesykehus i Texas. Der ble det umiddelbart avdekket at hun hadde en liten del av fidget spinneren i spiserøret.

Den lille ringen ble operert ut samme dag, og hun er nå hjemme igjen.

- Heldigvis gikk det bra, men det var en ganske skummel opplevelse, skriver Joniec på Facebook.

Spinnere eller fidget spinner er den nye lekedillen som tar helt av, også i Norge.

De kan kjøpes i lekebutikker, bokhandlere og magasiner og er årets sommerdille på lekefronten. De er ikke spesielt dyre og de er - i motsetning til fjorårets Pokemon-dille - gammeldags fysiske.

En slags snurrebass



En spinner er rett og slett en slags form for snurrebass med et kulelager i midten. De har tre armer, og er egentlig ment som et avstressende rekreasjonsleketøy som skal hjelpe deg å få tilbake konsentrasjonen.

Fidget spinnerne ble opprinnelig markedsført til foreldre til barn med ADHD, angst og autisme.

MANGE VARIANTER: Spinnerne, her i glade farger, kommer i flere kvaliteter og varianter.

- Jeg har vært mye ute og reist på leketøysmesser fra Tyskland til Kina. Jeg har sett spinnerne en stund, men må si at jeg først spurte meg selv hva dette var for noe, fortalte administrerende direktør Gro Svendsen i leketøyskjeden Ringo til Nettavisen for en drøy uke siden.

Hun forteller at interessen rundt spinnerne er rekordstor, og at den har kommet «som lyn fra klar himmel».

Flere skoler i USA har nå forbudt spinnerne etter den nyankommende trenden.