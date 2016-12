Mor ba politiet om hjelp da en mann tok kvelertak på sønnen (7) – ble arrestert selv

ANNONSE

Politiet i USA har fått et realt omdømmeproblem de siste årene, etter en rekke kontroversielle og direkte kriminelle hendelser.

Omdømmet blir neppe bedre av det som skjedde i Fort Worth denne uka.

Jackie Craig ringte politiet for å få assistanse da en av hennes naboer angivelig tok kvelertak på hennes sju år gamle sønn. Da politiet ankom stedet, var det ikke naboen, men Craig selv som ble fokuset til politiet.

Hele episoden ble filmet og senere postet på Facebook.

På spørsmål fra politiet om hva som hadde skjedd, svarte Craig at «datteren min kom til meg og sa at denne mannen tok kvelertak på sønnen min. Jeg gikk ut og spurte ham om hvorfor han la hånd på sønnen min. Han sa «han kastet papir og jeg ba ham plukket det opp», og at sønnen min nektet å plukke det opp og «trosset ham», så det var derfor han gjorde det».

Craig følger opp med å si at de har bodd her i flere år, så naboen burde ha snakket med henne i stedet.

- Hvorfor plukket han ikke opp søppelet? spør politimannen i videoen.

- Det spiller ingen rolle. Han har uansett ikke rett til å legge hånd på sønnen min, svarer moren.

- Hvorfor ikke? kontrer politimannen.

Det gjør ikke stemningen noe bedre. Jackie Craig begynner å rope høyt i frustrasjon, og da går datteren inn mellom henne og politimannen for å passe på at hun holder avstand til ham. Da går politimannen til fysisk konfrontasjon med datteren og deretter moren.

Først legger han moren i håndjern, deretter datteren.

Jenta som filmet dette, skriker en haug med mishagsytringer til politimannen, mens hun står på sidelinjen og bivåner arrestasjonene. Så blir hun også lagt i jern.

Det oppsiktsvekkende videoopptaket er postet på Facebook. Utallige personer i kommentarfeltet der forteller at de har ringt til politiet i Fort Worth for å klage på den uidentifiserte politimannen.

Politiet i Fort Worth har så langt ikke kommentert saken offentlig.

Ifølge kommentator Shaun King i New York Daily News var både mor og datter fremdeles under arrest torsdag morgen.