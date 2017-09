Morten Øverbyes svar til Donald Trump fikk enorm respons

Fikk over 15.000 likes.

NEW YORK (Nettavisen): Ekstremværet Harvey har rammet Texas og Louisiana hardt siden det nådde land fredag 25. august. På under en uke falt det 132 centimeter regn. Minst 50 mennesker har mistet livet og over 72.000 personer er blitt reddet.

Over 440.000 mennesker har ifølge CNN søkt om nødhjelp fra myndighetene, som har satt av 79 millioner dollar for å hjelpe ofrene for den verste orkanen som har rammet landsdelen på 50 år. Nærmere 90.000 hjem har fått materielle skader, ifølge NTB.

President Donald Trump har besøkt de rammede områdene og tvitret mye om ekstremværet den siste uka. 27. august skrev han «Historisk regnfall i Houston og over hele Texas. Flommene er uten sidestykke og mer regn skal komme. Folkets pågangsmot er utrolig. Takk».

Morten Øverbye, tidligere nyhetsredaktør i Dagbladet, svarte raskt på Trumps melding.

«Du fjernet Obamas presidentordre 13690 om etablering av en føderal standard for flomrisikohåndtering 15. august», påpekte Øverbye korrekt.

Svaret hans har i skrivende stund fått 15.355 likes og 1660 retweets.

Øverbye postet en rekke andre meldinger som svar på samme Trump-utspill. Hans melding om at Trump ennå ikke har utnevnt en sjef for det føderale nødhjelpsbyrået (FEMA), fikk 11.000 retweets. Denne påstanden er imidlertid ikke korrekt - Brock Long ble utnevnt som leder for FEMA i juni i år.

You revoked Obama’s executive order 13690 on establishing a federal flood risk management standard and process on August 15th. — Morten Øverbye (@morten) 27. august 2017

Your budget cut the Coast Guard by 15%. pic.twitter.com/TcXZ2DcPj8 — Morten Øverbye (@morten) 27. august 2017

Tidligere president Barack Obama signerte presidentordren 30 januar 2015. Den fastslo at det er sannsynlig at USA vil oppleve mer ekstremvær i tiden framover, på grunn av klimaendringene. Et tiltak Obama ønsket, var at føderale myndigheter skulle sørge for at infrastruktur som veier skulle bygges fysisk høyere for bedre å beskytte mot flom.

President Donald Trump har gjentatte ganger slått fast at han ikke tror på klimaendringer.

Øverbye har svart president Trump en rekke gang på Twitter, ofte til stor respons. Han fikk 8300 likes da han 13. juni etterlyste Trumps beklagelse overfor Obama for å ha hevdet at fødselsattesten til Obama var falsk.

Nettavisen lyktes ikke umiddelbart med å få en kommentar fra Øverbye til denne artikkelen.