OSLO (NTB, Nettavisen): Tidligere general James Mattis, som er utpekt til forsvarsminister av Donald Trump, ser ut til å bli godkjent av et stort flertall i Kongressen.

Utnevnelsen forutsetter et spesielt vedtak som gjør det mulig å overkjøre en regel for utnevnelse av tidligere offiserer som forsvarsministre.

Ifølge nyhetsbyrået AP ventes det at Representantenes hus vil gjøre dette vedtaket fredag. Et lignende vedtak ble gjort i Senatet torsdag med 81 mot 17 stemmer.

Mange demokrater er positive til Mattis fordi de håper han vil bli en motvekt mot Trumps impulsivitet og manglende utenrikspolitiske erfaring.

Advarte mot Putin

I senatshøringen torsdag slo Mattis an en langt tøffere tone overfor Russland enn hans mulige sjef, Donald Trump, har gjort.

Mattis sa at Russlands president Vladimir Putin forsøker å splitte Nato-alliansen og at politikken hans representerer en betydelig trussel mot en verdensorden som har eksistert siden 2. verdenskrig, skriver Financial Times.

Mattis sa det er færre og færre områder der det er mulig å samarbeide med russerne og flere områder hvor det er nødvendig å konfrontere dem.