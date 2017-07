Møte mellom Trump og Putin varte to timer lenger enn planlagt

Det første møtet ansikt til ansikt mellom Donald Trump og Vladimir Putin i Hamburg varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

I en kort pause da pressefolk fikk kikke inn i rommet, sa Trump at møtet gikk «veldig, veldig bra». Han virket avslappet og uformell der han satt foran et amerikansk flagg, mens Putin virket mer bestemt.

Før møtet startet. sa Trump at han forventet positive resultater for begge land. Putin på sin side sa gjennom sin tolk at han har snakket flere ganger med Trump på telefon, men at man er nødt til å sette seg ned sammen om man ønsker et positivt forhold.

Den amerikanske presidenten sa til sin russiske kollega at det var en ære å være sammen med ham, mens Putin svarte at han var henrykt over å treffe Trump.

Det var bare de to presidentene, deres utenriksministere og tolker til stede på møtet som ifølge planen skulle vare en halv time. De to møttes mens resten av G20-toppmøtet drøftet klimaendringer. Det betyr at de to presidentene står over klimadiskusjonen på G20-møtet.

Allerede på formiddagen traff de to hverandre så vidt. De håndhilste og utvekslet et par ord, og Trump klappet Putin på ryggen, før gruppefotoet av alle topplederne ble tatt.

Russland-granskingen

Det er knyttet stor spenning til hvordan kjemien mellom lederne for de to stormaktene kommer til å være. Kroppsspråket deres blir en pekepinn og vil trolig bli analysert ned til minste detalj, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Både før og etter at han ble valgt til president, er Trump blitt anklaget for å være for lite kritisk til Russland og Putin.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland i fjor sto bak en omfattende hemmelig kampanje for å få Trump valgt til president. Én av mange metoder som skal ha blitt brukt, var dataangrep rettet mot Det demokratiske partiet. FBI er i gang med etterforskning av saken, og også Kongressen har igangsatt granskninger.

Anklagene er blitt avvist av den russiske regjeringen, og det er ikke funnet bevis for at Trumps folk samarbeidet med russerne. Men Trumps kritikere vil følge nøye med på hvordan stemningen blir på det første møtet mellom ham og den russiske presidenten.

– Avgjørende møte

Putin har møtt tre andre amerikanske presidenter før Trump. Trump er på sin side fortsatt fersk i rollen som politiker, og i politiske kretser i Washington er man spent på hvordan møtet mellom den uerfarne, men impulsive Trump, og den erfarne og kalkulerende Putin skal gå.

Kreml har betegnet møtet mellom de to som avgjørende for sikkerhet og stabilitet. Putin har tidligere i år beskrevet forholdet mellom de to landene som svekket etter at Trump kom til makten.

Torsdag gikk Trump hardt ut mot Russland – noe han ikke har pleid å gjøre tidligere.

– Vi oppfordrer Russland til å avslutte sine destabiliserende aktiviteter i Ukraina og andre steder, og ikke støtte fiendtlige regimer – inkludert Syria og Iran – men i stedet slutte seg til ansvarlige stater i vår kamp mot felles fiender i forsvar av selve sivilisasjonen, sa han i en tale i Polens hovedstad Warszawa.