Mueller har oppnevnt storjury i Russland-etterforskningen

Spesialetterforsker Robert Mueller har oppnevnt en storjury som del av Russland-etterforskningen, melder Wall Street Journal.

Den amerikanske avisa siterer to ikke navngitte kilder med nær kjennskap til etterforskningen. Muellers avgjørelse er et tegn på at etterforskningen er kommet inn i en mer konkret fase.

Han vil nå ha myndighet til å kreve utlevering av dokumenter og stevne vitner som må forklare seg under ed. Han vil også kunne ta ut tiltale.

- Heksejakt



Blant spørsmålene som blir etterforsket er hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget under valgkampen i fjor høst.

Trump har gang på gang avvist anklagene. Han mener han er offer for en politisk heksejakt.

En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.

Ifølge kildene til Wall Street Journal har den begynt arbeidet sitt i løpet av de siste ukene.

Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at flere allerede skal være stevnet for å vitne foran en storjury, i forbindelse med Donald Trump juniors møte med en russisk advokat i juni 2016.

Økende press



Tidligere i uka meldte Reuters at Mueller har fått med seg en tidligere tjenestemann i justisdepartementet, Greg Andres, i sitt etterforskningsteam, som nå består av 16 jurister.

Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker i mai. Han har den siste tiden vært under økende press ettersom Trump gjentatte ganger har uttrykt skepsis til etterforskningen.

I Kongressen er det stor bekymring for at Trump vil forsøke å fjerne Mueller. Trump skal også ha blitt stadig mer sint ettersom Mueller har utvidet etterforskningen til også å gjelde Trumps tidligere forretningsavtaler.

