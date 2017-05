ANNONSE

Det britiske helsevesenet NHS opplyser at sykehus og stiftelser over hele Storbritannia fredag ettermiddag er utsatt for tekniske problemer.

NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at «etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester».

Flere sykehus har oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus i nødstilfeller.

