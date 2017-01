Nå braker det løs med en norsk favoritt i kokke-VM

ANNONSE

LYON (Nettavisen): Om få minutter entrer Christopher W. Davidsen kjøkkenet, og begynner på den fem timer lange oppgaven som kan gjøre ham til verdensmester.

Christopher W. Davidsen har øvd på de samme rettene i over et halvt år for å bli kokke-verdensmester.

De to norske stjernekokkene Lars Erik Underthun (Feinschmecker) og Eivind Hellstrøm (eks-Bagatelle) mener begge at Davidsen er dyktig, og at han har en sjanse hvis han yter sitt beste.

Intervju med Lars Erik Underthun og Eivind Hellstrøm:

Kokken som kommer inn på slutten av videoen er Michel Roth, fra Frankrike, som snøt Lars Erik Underthun for gullet i 1991.

- Hold ham på rett side av loven

Årets norske deltaker hadde en oppvekst utenom det vanlige, og faren sier i videoen under at det gjaldt å holde ham på rett side av loven - og kanalisere den voldsomme energien inn i noe positivt.

Dette er Christopher W. Davidsen, Norges mann i Lyon:

Norge har fem gullmedaljer, og to sølv og to bronse. Vi vant i 2015, og Christopher W. Davidsen vinner i år, blir Norge det andre landet i historien som har klart bragden å vinne to år på rad.

Norge har fem gull, to sølv og to bronse i Bocuse d'Or.

Starter klokken 09:40

Norge starter som nummer 11 i dag. Det er ialt 24 land med, og den andre halvparten koker i morgen.

Den noske menyen er er en vegetarrett med jordskokk, og en kylling- og hummer-hovedrett.

Det norske temaet har vært en godt bevart hemmelighet til nå, men det handler om norsk vinter. Og for å understreke temaet har man designet et helt nytt aluminiumsbasert fat (litt dristig, sølv pleier å være standard).

Man kan få ialt 100 poeng i konkurransen. Orden på kjøkkenet er 20 poeng, smak er 40 poeng, presentasjon av maten gir inntil 20 poeng og det geografiske særpreget kan gi 20 poeng.

I morgen kveld får Christopher W. Davidsen fasiten, og svar på om han lykkes med å komme på pallen som den 10. nordmannen i historien.

Menyen i detalj

Kylling og hummer

- Bresse kylling og europeisk hummer

Saltbakt kyllinglår og kyllingbryst

med hummermousseline og villsopp.

Posjert hummerhale «a la Norvegienne»

med estragon og fennikelfrø

Sprø «Trøffel»

med grønne erter og pepperrot

Vinterepler fra Vestlandet

med syltet løk

Spørstekt terte

med ristet kyllingskinn, hummerklør og sjøsalat

Sesongens grønnsaker i smørsaus

Kyllingsjy og hummersaus

Vegan presentasjon

Jordskokk fra Hommersåk og sprøstekt kjerne av purreløk

Vinterhage med røkte jordskokker og hardangereple

Grønnsaker fra markedet

Emulsjon av purreløk og jordskokksaus

Sprø kjerne av vårløk

med tørkede grønnsaker og friske spirer

####

Sjømat

Den norske kysten og havet er en skattekiste. Vi har kombinert hummer med den delikate smaken til kyllingen.

Lag på lag med smak

Lagvis med delikate smaker og teksturer av kylling og hummerkjøtt. Hvert lag har sin egen smak som bringer smaken av det naturlige bords.

Norske årstider

Et røft klima gir skarpt definerte årstider. Dette utfordrer oss til å tenke ukonvensjonelt om råvarer, og fordrer et samarbeid med bønder og fiskere.

Vegetabilske smaker

Et kaldt klima betyr også sakte naturlig vekst som gir oss planter og grønnsaker med rene og klare smaker.

Vinter

Spektakulær natur og iskalde vintre er typisk norsk, og det typisk norske skapes i dette røffe og ville klimaet.