Nå kan dødssyke Charlie (11 mnd.) reise til USA for behandling

Babyen og hans foreldre har fått amerikansk hjelp.

Charlie Gard (11 måneder) lider av en sjelden gensykdom og holdes i live av maskiner som hjelper ham med å puste. Legene ved Great Ormond Street-sykehuset i London har konkludert med at livet hans ikke kan reddes.

Foreldrene har lenge jobbet for å få lov til å reise til USA for å gi Charlie eksperimentell behandling, som trolig er siste sjanse for å redde babyens liv. En nevrokirurg ved Columbia universitetsykehus som forsker på denne spesielle gensykdommen, ønsker å forsøke å hjelpe den snart ett år gamle gutten.

Engasjerer mange

Britisk rettsvesen har konkludert med at det ikke er i babyens beste interesse å reise til USA. Domstolene sa seg i stedet enige med legene i England, som mener at Charlie «bør få dø med verdighet».

Engelsk lov tilsier at foreldrene, Chris Gard og Connie Yates, vil bli arrestert dersom de gjør noe som myndighetene mener vil skade babyen.

Legene ved Great Ormond Street-sykehuset sier at Charlie er blind, døv, ute av stand til å røre seg og alvorlig hjerneskadd, og mener at det er «slemt» å la ham leve lenger.

Saken har engasjert mennesker over hele verden. Pave Frans har gitt uttrykk for at Charlie bør få lov til å reise til USA.

Selv USAs president Donald Trump har kommet med støtte til Charlie og hans foreldre.

«Hvis vi kan hjelpe lille Charlie Gard, som ønsket av våre venner i Storbritannia og av paven, vil vi være glade for å gjøre det», skrev Trump på Twitter 3. juli.

Foreldrene ga seg ikke, selv om det ble nederlag i britiske domstoler. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg krevde at Storbritannia holdt Charlie i live, men ville ellers ikke gripe inn i saken.

- Vi er takknemlige for all støtte fra folk i denne ekstremt vanskelige tiden. Vi skaper dyrebare minner som vi kan ta evig vare på i våre veldig tunge hjerter. Vi håper dere vil respektere våre privatliv idet vi forbereder oss på å si et siste farvel til vår sønn Charlie, skrev moren på Facebook 30. juni.

This incredible doctor is the man who wants to treat Charlie and believes there is a significant chance of improvement. He is a world renowned doctor in this area of expertise.

Får oppholdstillatelse

Nå har politikere i den amerikanske Kongressen sørget for at Gard og foreldrene kan reise til USA.

- Vi har nettopp vedtatt et tillegg som gir permanent oppholdstillatelse for Charlie Gard og familien, slik at Charlie kan få den medisinske behandlingen han trenger, melder kongressmann Jeff Fortenberry på Twitter.

Dette kan bety at foreldrene ikke lenger trenger sykehusets tillatelse for å ta med seg Charlie til USA, skriver Daily Mail.

VIL HJELPE: Michio Hirano.

I så fall blir babyens skjebne lagt i hendene til nevrokirurg Michio Hirano fra Columbia Universitetssykehus i New York.

Hirano forsker på den sjeldne gensykdommen som Charlie har.

Han var nettopp i London for å forsøke å overtale de engelske legene til å la ham få behandle Charlie, uten å lykkes.

Behandlingen er ennå ikke testet på verken dyr eller mennesker.

- Vår nydelige babygutt er fortsatt i stabil tilstand. Vi sitter ved sengen hans og føler oss trygge på at han ikke lider eller har smerter. Som Charlies foreldre gjør vi det rette når vi utforsker alle behandlingsmuligheter, skrev Connie Yates på Facebook tirsdag, ifølge Daily Mail.

En innsamlingsaksjon har sørget for at foreldrene får de økonomiske midlene som skal til dersom reisen til USA blir noe av.