Narkobaronen «El Chapo» nekter straffskyld

Guzman ble utlevert til USA torsdag og kjørt til retten i bydelen Brooklyn i New York, der han er tiltalt for blant annet narkotikasmugling, skytevåpen og konspirasjon.

– Han stevnes for retten akkurat her i Brooklyn i en tiltale som teller i alt 17 punkter, sa advokat Robert Capers på en pressekonferanse fredag.

Den oppnevnte forsvarsadvokaten erklærte at hans klient nekter straffskyld, før El Chapo, iført en mørkeblå t-skjorte, mørkeblå bukser og joggesko, svarte på rettens spørsmål via en tolk.

Livsvarig fengsel

Dersom han blir dømt skyldig, venter en livstidsstraff i et amerikansk fengsel. Dødsstraff kan han imidlertid ikke få, ettersom påtalemyndigheten måtte gå med på å ikke be om dette dersom de skulle få narkobaronen utlevert.

At han i det hele tatt blir stevnet for retten, mener imidlertid Capers at er en stor seier for USA.

– Denne dagen er en merkedag i vår jakt på Chapo Guzman. Han er en mann kjent for et helt liv med kriminalitet, vold, død og ødeleggelser, og nå må han svare for seg, sier han.

I frykt for at han skal flykte igjen, skal «El Chapo» varetektsfengsles uten kausjon mens rettssaken pågår.

– Det er vanskelig å se for seg en annen person som det er større risiko for at skal stikke av, heter det i påtalemyndighetens rettspapirer.

Et intervju skuespiller Sean Penn (t.v.) gjorde med Joaqin "El Chapo" (t.h.) for Rolling Stone, skal ha vært en medvirkende faktor til at narkobaronen ble tatt.

Beryktet narkobaron

Kjent under tilnavnet «El Chapo» er Guzman en av Mexicos mest beryktede narkobaroner. Han leder det mektige Sinaloa-kartellet, som ifølge amerikanske myndigheter har smuglet «hundretusenvis av kilo» kokain, marihuana og metamfetamin til USA.

Dette skal han ha gjort med tankbiler, fly med hemmelige landingsstriper, tankskip, hurtigbåter og til og med ubåter, ifølge etterforskerne. Den mest berømte smuglemetoden er imidlertid at han og hans kartell skal ha et omfattende tunnelnettverk under grensen mot USA.

Med Guzman ute av veien kan det åpne døren for to mulige konflikter i kartellet; en intern kamp om makten eller et forsøk fra et rivaliserende kartell på å overta.

Rømt flere ganger

Fram til nå har Guzman sittet i et høysikkerhetsfengsel i Mexico, etter at han ble pågrepet i januar i fjor. I tillegg til narkotikavirksomheten har «El Chapo» flere ganger rømt fra fangenskap, én av gangene gjennom en tunnel hjelperne hans hadde gravd.

Han skal også ha leid inn leiemordere til kidnapping, drap og tortur.

Påtalemyndigheten har bedt om 116 milliarder kroner i erstatning, men «El Chapos» personlige formue anslås til en verdi av om lag åtte milliarder kroner.