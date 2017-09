Narkotika tar flere amerikanske liv enn Vietnamkrigen

Over 13.000 amerikanere døde av heroinoverdose bare i 2016.

NEW YORK (Nettavisen): Antall heroinbrukere i USA har økt fra 404.000 i 2002 til 948.000 i 2016, melder CNN. Det er en dramatisk økning på 135 prosent.

Enda verre er økningen i antall heroinoverdoser – 533 prosent. Dødsfallene har økt fra 2089 i 2002 til 13.219 i 2016.

Helseminister Tom Price sier ifølge CNN at flere amerikanske liv går tapt til narkotika enn hva tilfellet var under krigen i Vietnam. Den gang døde 58.000 amerikanere. Bare i år anslår amerikanske myndigheter at over 70.000 amerikanere vil dø av narkotikaoverdoser.

- Dette er uakseptabelt, konstaterer Price.

Rundt 11,8 millioner amerikanere misbrukte opioider i 2016, viser en fersk rapport. Rapporten anslår at 2,1 millioner mennesker er avhengige av enten heroin eller reseptbelagte smertestillende midler. Dette tilsvarer mer enn tre ganger Oslos innbyggertall, som er på 669.000.

Antall kokainoverdoser med dødelig utfall var 6700 i 2015, men myndighetene regner med at dette øker til 6900 i 2016 og frykter så mange som 11.000 i 2017.