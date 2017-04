NASA har funnet hydrogen på Enceladus

ANNONSE

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA varslet at de torsdag klokken 20 norsk tid holder pressekonferanse om «utenomjordiske hav».

På direktesendingen sa NASA-forskerne at de har funnet hydrogen i en gassky på Saturn-månen Enceladus. Dermed øynes håp om at det er muligheter for liv andre steder enn jorden.

- Det kan muligens støtte mikrobeliv på havbunnen. Nå vet vi at Enceladus har nesten alle ingrediensene som trengs for å støtte liv her på jorda, sier Linda Spilker, og mener det er en milepæl for Cassinis oppdrag.

Det er romsonden Cassini, som har gått i bane i 13 år, som oppdaget hydrogenet.

Cassini beveger seg utenfor Enceladus. Illustrasjon fra NASA.

Vann



Forskerne har trodd det er vann på Enceladus i noen år. Tilbake i 2005 oppdaget NASAs romsonde Cassini noe som lignet på vannsøyler på Enceladus. Den lille månen er dekket av is, og det som eventuelt er vannsøyler kommer da fra en kjerne langt under overflaten.

Til stede på pressekonferansen torsdag var i tillegg til Sppilker, også Thomas Zurbuchen, Jim Green, Mary Voytek, Hunter Waite, Chris Glein og William Sparks.

Flere av dem er knyttet til Cassini-prosjektet, som også tidligere har funnet spor etter vann andre steder.

Cassini + Hubbles

I september opplyste NASA at det var tatt bilder fra Hubbles av det som minner om vannsøyler på Europa.

De første oppdagelsene av vann på Jupiters måne, ble gjort i 2012.

Neste år sender NASA opp sitt infrarøde James Webb-teleskop, og man kan da få bekreftet om det er vanndampsøyler på Europa og studert dem nøyere