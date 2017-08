NASA lyser ut stilling som planet-beskytter

Lyst til å beskytte Jorden, og samtidig tjene gode penger? Da er dette jobben for deg!

NASA søker etter noen som er villige til å ta på seg jobben med å beskytte Jorden fra utenomjordiske farer. Stillingen ligger ute på USAjobs.gov, og søkere forespeiles en lønn fra 124.406 til 187.000 dollar, noe som tilsvarer et spenn fra en knapp million kroner, til halvannen million kroner i årslønn.

Vedkommende som stikker av med jobben, sikrer seg også tittelen «Planetary Protection Officer», noe som alene kan være fristende nok til å søke.

Løst forklart går jobben ut på å beskytte Jorden mot farer fra verdensrommet. Noe mer presist forklart, går det ut på å forhindre smitte og andre farer som kan følge når mennesker og utstyr vender tilbake til Jorden etter å ha utforsket verdensrommet.

I tillegg får man ansvaret for å passe på at mennesker ikke forurenser andre planeter, måner, og andre objekter i verdensrommet. Sørg for at menneskene ikke forurenser andre planeter, og sørg for at andre planeter ikke forurenser Jorden.

Stillingen ble opprettet som følge av romtraktaten fra 1967. Jobben er kun tilgjengelig for innbyggere i USA og amerikanske statsborgere. Jobben innebærer også en sikkerhetsklarering som omtales som «hemmelig» i stillingsannonsen.

Ifølge Business Insider finnes det kun to fulltidsstillinger med denne tittelen, én hos NASA, og én hos Den europeiske romorganisasjonen (ESA).

Catharine Conley har hatt jobben ved NASA siden 2014, men stillingen lyses nå ut på grunn av en endring i organisasjonsstrukturen hos NASA. Man har jobben i minst tre år, men det er mulig å få utvidet arbeidstiden til fem år, skriver Business Insider.